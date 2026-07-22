Ertrinken zÃ¤hlt zu hÃ¤ufigsten Todesursachen bei Kindern
Ertrinken gehÃ¶rt zu den hÃ¤ufigsten unfallbedingten Todesursachen bei Kindern und Jugendlichen. Die PÃ¤diatrie-Abteilungen des Klinikums Klagenfurt und des LKH Villach informieren deshalb Ã¼ber das richtige Verhalten im Notfall.
„Gerade in diesem Jahr musste bereits eine hohe Anzahl an im Wasser verunglÃ¼ckten Menschen beklagt werden. In manchen FÃ¤llen handelt es sich um ein Ereignis, das vermeidbar gewesen wÃ¤re“, erklÃ¤ren Robert Birnbacher aus der Kinder- und Jugendabteilung im LKH Villach und JÃ¶rg Jahnel aus dem Klinikum Klagenfurt. Am „Internationalen Tag zur PrÃ¤vention des Ertrinkens“ – dem 25. Juli 2026 – erinnern die Abteilungen daher im Parkbad Krumpendorf an das richtige Verhalten in dieser Notfallsituation.
Kostenloses Training
- Am 25. Juli 2026 zwischen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 13 und 15 Uhr
- Parkbad Krumpendorf beim Eingangsbereich
- Dauer einer Einheit: 15 Minuten
â€žEin paar Minuten lernen, ein Leben rettenâ€œ
Interessierten werden Erste-Hilfe-Ãœbungen vorgestellt und theoretisches Wissen vermittelt, denn: „In einer Notfallsituation bleibt kaum Zeit zum Nachdenken. Wer die einzelnen Schritte geÃ¼bt hat, handelt schneller, ruhiger und effektiver“, weiÃŸ OberÃ¤rztin Andrea Lipp. Eine frÃ¼h begonnene Wiederbelebung erhÃ¶ht die Ãœberlebenschancen erheblich und vermindert das Risiko bleibender neurologischer SchÃ¤den.
Im Notfall richtig handeln:
- Hilfe alarmieren
- Atmung kontrollieren
- Falls nÃ¶tig: Mit WiederbelebungsmaÃŸnahmen beginnen
KinderÃ¤rzte klÃ¤ren auf
„Ertrinken geschieht hÃ¤ufig lautlos und innerhalb weniger Minuten“, warnt auch Oberarzt Stefan Ring. Anders als bei anderen UnfÃ¤llen rufen Betroffene meist nicht um Hilfe. „Die wichtigste SchutzmaÃŸnahme ist eine konsequente Aufsicht von Kindern am und im Wasser, das frÃ¼hzeitige Erlernen von Schwimmen, das Tragen geeigneter Schwimmhilfen oder Rettungswesten und das Beachten von Warnhinweisen und Wetterbedingungen“, betonen Birnbacher und Jahnel abschlieÃŸend. GesundheitslandesrÃ¤tin Beate Prettner (SPÃ–) verweist im Zuge dessen auch auf die KÃ¤rntner Schwimmoffensive – 5 Minuten berichtete.