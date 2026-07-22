Ertrinken zÃ¤hlt zu hÃ¤ufigsten Todesursachen bei Kindern

Ertrinken gehÃ¶rt zu den hÃ¤ufigsten unfallbedingten Todesursachen bei Kindern und Jugendlichen. Die PÃ¤diatrie-Abteilungen des Klinikums Klagenfurt und des LKH Villach informieren deshalb Ã¼ber das richtige Verhalten im Notfall.

„Gerade in diesem Jahr musste bereits eine hohe Anzahl an im Wasser verunglÃ¼ckten Menschen beklagt werden. In manchen FÃ¤llen handelt es sich um ein Ereignis, das vermeidbar gewesen wÃ¤re“, erklÃ¤ren Robert Birnbacher aus der Kinder- und Jugendabteilung im LKH Villach und JÃ¶rg Jahnel aus dem Klinikum Klagenfurt. Am „Internationalen Tag zur PrÃ¤vention des Ertrinkens“ – dem 25. Juli 2026 – erinnern die Abteilungen daher im Parkbad Krumpendorf an das richtige Verhalten in dieser Notfallsituation.

Kostenloses Training Am 25. Juli 2026 zwischen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 13 und 15 Uhr

Parkbad Krumpendorf beim Eingangsbereich

Dauer einer Einheit: 15 Minuten

â€žEin paar Minuten lernen, ein Leben rettenâ€œ

Interessierten werden Erste-Hilfe-Ãœbungen vorgestellt und theoretisches Wissen vermittelt, denn: „In einer Notfallsituation bleibt kaum Zeit zum Nachdenken. Wer die einzelnen Schritte geÃ¼bt hat, handelt schneller, ruhiger und effektiver“, weiÃŸ OberÃ¤rztin Andrea Lipp. Eine frÃ¼h begonnene Wiederbelebung erhÃ¶ht die Ãœberlebenschancen erheblich und vermindert das Risiko bleibender neurologischer SchÃ¤den.

Im Notfall richtig handeln: Hilfe alarmieren

Atmung kontrollieren

Falls nÃ¶tig: Mit WiederbelebungsmaÃŸnahmen beginnen

KinderÃ¤rzte klÃ¤ren auf

„Ertrinken geschieht hÃ¤ufig lautlos und innerhalb weniger Minuten“, warnt auch Oberarzt Stefan Ring. Anders als bei anderen UnfÃ¤llen rufen Betroffene meist nicht um Hilfe. „Die wichtigste SchutzmaÃŸnahme ist eine konsequente Aufsicht von Kindern am und im Wasser, das frÃ¼hzeitige Erlernen von Schwimmen, das Tragen geeigneter Schwimmhilfen oder Rettungswesten und das Beachten von Warnhinweisen und Wetterbedingungen“, betonen Birnbacher und Jahnel abschlieÃŸend. GesundheitslandesrÃ¤tin Beate Prettner (SPÃ–) verweist im Zuge dessen auch auf die KÃ¤rntner Schwimmoffensive – 5 Minuten berichtete.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2026 um 12:48 Uhr aktualisiert