LKH Wolfsberg: Warum jetzt eine orange Bank vor dem Eingang steht

Das Landeskrankenhaus Wolfsberg sowie der Soroptimist International Club Lavant/Wolfsberg setzen ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Im Eingangsbereich des Spitals stehen nun fÃ¼nf BÃ¤nke mit QR-Codes zu Notfall- und Hilfsangeboten.

Direkt vor dem Nordeingang des Landeskrankenhauses Wolfsberg setzt eine neue orangefarbene Bank ein klares Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Gemeinsam mit vier weiteren BÃ¤nken ist sie mit QR-Codes versehen, die Betroffenen sowie AngehÃ¶rigen einen mehrsprachigen, einfachen Zugang zu Hilfs- und Notrufangeboten bieten.

Â©Stadtgemeinde Wolfsberg | In Summe stehen fÃ¼nf neue BÃ¤nke vor dem Nordeingang des Landeskrankenhauses Wolfsberg. Â©Stadtgemeinde Wolfsberg | Allesamt sind mit einem QR-Code versehen, der zu Hilfs- und Notrufangeboten gegen hÃ¤usliche Gewalt fÃ¼hrt.

Neue BÃ¤nke vor dem LKH Wolfsberg

Das Projekt knÃ¼pft an die Kampagne â€žOrange Bank â€“ kein Platz fÃ¼r Gewalt gegen Frauenâ€œ an, in deren Rahmen durch Barbara Oberwalder und VizebÃ¼rgermeisterin Michaela Lientscher (SPÃ–) bereits 2023 die erste Bank im Kapuzinerpark aufgestellt wurde – 5 Minuten berichtete. Die aktuelle PrÃ¤sidentin des Soroptimist International Club Lavant/Wolfsberg, Margit Sablatnig, griff das Thema gemeinsam mit Oberwalder erneut auf. In Kooperation mit dem Direktorium des Landeskrankenhauses folgte nun die erfolgreiche Erweiterung der Aktion.



