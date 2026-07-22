Nach langem Stau auf der A2 in Wolfsberg: Schwerer Unfall war Ursache

Ein 71-jÃ¤hriger Autofahrer aus dem Bezirk Wolfsberg kam am Vormittag mit seinem Pickup im Bereich Wolfsberg aus noch ungeklÃ¤rter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug Ã¼berschlug sich.

Am Mittwochnachmittag wurden mehrere Freiwillige Feuerwehren, die Polizei, RettungskrÃ¤fte sowie ein Notarzthubschrauber zu einem schweren Verkehrsunfall auf die A2 SÃ¼dautobahn gerufen – wir haben berichtet, dass es zu einem Stau kam.

Ursache steht fest

Mittlerweile steht die Ursache fest: Ein 71-jÃ¤hriger Autofahrer aus dem Bezirk Wolfsberg war am Vormittag mit seinem Pickup im Bereich Wolfsberg aus noch ungeklÃ¤rter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei berichtet. Das Fahrzeug Ã¼berschlug sich auf der angrenzenden BÃ¶schung und kam nach ungefÃ¤hr 50 Metern zum Stillstand.

Verletzungen unbestimmten Grades

Der Fahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen. FÃ¼r die Dauer der Unfallaufnahme musste die A2 im betroffenen Bereich zeitweise komplett gesperrt werden beziehungsweise war nur einspurig befahrbar. Im Einsatz vor Ort befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren Wolfsberg, Bad St. Leonhard und St. AndrÃ¤, die mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 38 EinsatzkrÃ¤ften ausrÃ¼ckten.