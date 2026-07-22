Amira Aly darf sich wÃ¤hrend ihrer aktuellen Schwangerschaft zwar Ã¼ber einen unauffÃ¤lligen Zuckertest freuen, jedoch streiken andere Blutwerte.

Wie die 33-jÃ¤hrige Moderatorin, die sich derzeit in Klagenfurt aufhÃ¤lt, in ihrer Instagram-Story teilte, lieferte eine routinemÃ¤ÃŸige Blutuntersuchung ein paar negative Ergebnisse. Obwohl die Sorge vor Schwangerschaftsdiabetes unbegrÃ¼ndet war, zeigten die Ã¼brigen Werte deutliche Defizite. Sie gestand ihren Followern: „Ach ja, ich war ja bei dem Zuckertest. Ich habe jetzt meine Werte bekommen. Ich dachte mir schon: ‚Oh Gott, die rufen an. Das ist nie ein gutes Zeichen‘.“

Eisenmangel, Ferritinwert und HÃ¤moglobin

Die ErnÃ¼chterung folgte, als die werdende Dreifach-Mutter den genauen Befund erhielt: „Meine Blutwerte sind wirklich richtig, richtig schlecht. Ich habe einen massiven Eisenmangel. Mein Ferritinwert ist bei 8,5. Mein HÃ¤moglobin bei 11,2 oder so was. Kein Vitamin D, Omega 3.“

„Supplementieren und das nicht zu knapp“

Jetzt muss die Moderatorin gezielt gegensteuern – Aly ergÃ¤nzt: „Es fehlt mir wirklich alles, was aber auch superwichtig ist fÃ¼r die Entwicklung (des Kindes). Das heiÃŸt supplementieren und das nicht zu knapp.“ Da die fehlenden NÃ¤hrstoffe von groÃŸer Bedeutung sind, steht fÃ¼r sie in nÃ¤chster Zeit eine NahrungsergÃ¤nzung auf dem Programm.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2026 um 15:19 Uhr aktualisiert