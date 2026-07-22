KÃ¤rntner KÃ¤lbermast reduziert Fleischangebot aus Importen

KÃ¤rntner Betriebe setzen vermehrt auf Kalb rosÃ© Austria. Das Land unterstÃ¼tzt das Projekt, um KÃ¤lberexporte zu vermeiden und Importe zu ersetzen.

Seit zwei Jahren gewÃ¤hrt das Land KÃ¤rnten Betrieben, die nach dem Kalb rosÃ© Austria-Standard mÃ¤sten, eine UnterstÃ¼tzung. Ziel ist es, Fleischimporte zu reduzieren und KÃ¤lberexporte zu vermeiden.

Fehlentwicklung am Markt

Kalbfleisch findet in der Ã¶sterreichischen KÃ¼che vielfÃ¤ltige Verwendung. Der Inlandsverbrauch wird aktuell jedoch zu 60 Prozent mit Importware gedeckt (etwa 68.000 KÃ¤lber). Gleichzeitig werden rund 42.000 heimische KÃ¤lber exportiert. Um die Eigenversorgung auszubauen und mehr WertschÃ¶pfung auf den HÃ¶fen zu halten, fÃ¶rdert das Land KÃ¤rnten die Mast nach Kalb rosÃ© Austria-Standard.

„Es ist uns gemeinsam schon einiges gelungen…“

Seit 2024 hat sich die Zahl der KÃ¤rntner Kalb-rosÃ©-Betriebe verdoppelt und die Tierzahl nahezu verdreifacht. Josef Fradler, Obmann der BVG KÃ¤rntner Fleisch, zeigt sich erfreut: â€žKalb RosÃ© ist bereits ein gern gekauftes QualitÃ¤tsfleisch, welches den Kunden Ã¼berzeugen konnte. Es ist uns gelungen, gerade im Gastronomiebereich auslÃ¤ndische durch heimische Produktion zu einem gewissen Teil zu ersetzen. [â€¦] Es ist uns gemeinsam schon einiges gelungen, aber wir dÃ¼rfen uns nicht zurÃ¼cklehnen sondern mÃ¼ssen weiter fÃ¼r Produktion und Absatz kÃ¤mpfen.â€œ Agrarreferent LHStv. Martin Gruber betont zudem: â€žDas ist ein klarer Beleg, dass die Betriebe eine Chance im Projekt Kalb rosÃ© sehen und nur einen Impuls brauchen, um diesen Weg einzuschlagen. Es geht hier nicht nur um eine Reduktion von Transporten in DrittlÃ¤nder und das SchlieÃŸen einer LÃ¼cke in der Versorgung, sondern um regionale WertschÃ¶pfung, faire Preise fÃ¼r entsprechende QualitÃ¤t und um zusÃ¤tzliches Einkommen fÃ¼r die Betriebe.â€œ Er kÃ¼ndigt an, die UnterstÃ¼tzung fortzufÃ¼hren: â€žIch will, dass so viele KÃ¤rntner Rinderzuchtbetriebe wie mÃ¶glich davon profitieren.â€œ

Isst du Fleisch? Ja, ich liebe es! Hin und wieder. Nein, es schmeckt mir nicht. Ich lebe vegetarisch. Ich ekle mich vor Fleisch. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Neue Chancen fÃ¼r Betriebe

LK-PrÃ¤sident Siegfried Huber zieht abschlieÃŸend eine positive Bilanz: â€žKalb rosÃ© verbindet den gesellschaftlichen Wunsch nach kurzen Transportwegen mit regionaler QualitÃ¤t und neuen WertschÃ¶pfungsmÃ¶glichkeiten fÃ¼r unsere Betriebe.â€œ

Kalbfleisch in Ã–sterreich Pro-Kopf-Verbrauch: gut 1,5 kg jÃ¤hrlich

Inlandsverbrauch: rund 13,8 Mio. kg jÃ¤hrlich

Selbstversorgungsgrad: rund 46 Prozent

JÃ¤hrlicher Import: 8,2 Mio. kg (ca. 68.000 KÃ¤lber)

JÃ¤hrlicher Export: rund 42.000 KÃ¤lber

