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/ Â©PK Kalb rosÃ©
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Immer mehr KÃ¤rntner HÃ¶fe setzen auf den Standard Kalb rosÃ© Austria.
KÃ¤rnten
22/07/2026
Fleisch

KÃ¤rntner KÃ¤lbermast reduziert Fleischangebot aus Importen

KÃ¤rntner Betriebe setzen vermehrt auf Kalb rosÃ© Austria. Das Land unterstÃ¼tzt das Projekt, um KÃ¤lberexporte zu vermeiden und Importe zu ersetzen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
2 Minuten Lesezeit(324 WÃ¶rter)
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Seit zwei Jahren gewÃ¤hrt das Land KÃ¤rnten Betrieben, die nach dem Kalb rosÃ© Austria-Standard mÃ¤sten, eine UnterstÃ¼tzung. Ziel ist es, Fleischimporte zu reduzieren und KÃ¤lberexporte zu vermeiden.

Fehlentwicklung am Markt

Kalbfleisch findet in der Ã¶sterreichischen KÃ¼che vielfÃ¤ltige Verwendung. Der Inlandsverbrauch wird aktuell jedoch zu 60 Prozent mit Importware gedeckt (etwa 68.000 KÃ¤lber). Gleichzeitig werden rund 42.000 heimische KÃ¤lber exportiert. Um die Eigenversorgung auszubauen und mehr WertschÃ¶pfung auf den HÃ¶fen zu halten, fÃ¶rdert das Land KÃ¤rnten die Mast nach Kalb rosÃ© Austria-Standard.

„Es ist uns gemeinsam schon einiges gelungen…“

Seit 2024 hat sich die Zahl der KÃ¤rntner Kalb-rosÃ©-Betriebe verdoppelt und die Tierzahl nahezu verdreifacht. Josef Fradler, Obmann der BVG KÃ¤rntner Fleisch, zeigt sich erfreut: â€žKalb RosÃ© ist bereits ein gern gekauftes QualitÃ¤tsfleisch, welches den Kunden Ã¼berzeugen konnte. Es ist uns gelungen, gerade im Gastronomiebereich auslÃ¤ndische durch heimische Produktion zu einem gewissen Teil zu ersetzen. [â€¦] Es ist uns gemeinsam schon einiges gelungen, aber wir dÃ¼rfen uns nicht zurÃ¼cklehnen sondern mÃ¼ssen weiter fÃ¼r Produktion und Absatz kÃ¤mpfen.â€œ Agrarreferent LHStv. Martin Gruber betont zudem: â€žDas ist ein klarer Beleg, dass die Betriebe eine Chance im Projekt Kalb rosÃ© sehen und nur einen Impuls brauchen, um diesen Weg einzuschlagen. Es geht hier nicht nur um eine Reduktion von Transporten in DrittlÃ¤nder und das SchlieÃŸen einer LÃ¼cke in der Versorgung, sondern um regionale WertschÃ¶pfung, faire Preise fÃ¼r entsprechende QualitÃ¤t und um zusÃ¤tzliches Einkommen fÃ¼r die Betriebe.â€œ Er kÃ¼ndigt an, die UnterstÃ¼tzung fortzufÃ¼hren: â€žIch will, dass so viele KÃ¤rntner Rinderzuchtbetriebe wie mÃ¶glich davon profitieren.â€œ

Isst du Fleisch?

Ja, ich liebe es!
Hin und wieder.
Nein, es schmeckt mir nicht.
Ich lebe vegetarisch.
Ich ekle mich vor Fleisch.

Neue Chancen fÃ¼r Betriebe

LK-PrÃ¤sident Siegfried Huber zieht abschlieÃŸend eine positive Bilanz: â€žKalb rosÃ© verbindet den gesellschaftlichen Wunsch nach kurzen Transportwegen mit regionaler QualitÃ¤t und neuen WertschÃ¶pfungsmÃ¶glichkeiten fÃ¼r unsere Betriebe.â€œ

Kalbfleisch in Ã–sterreich

    • Pro-Kopf-Verbrauch: gut 1,5 kg jÃ¤hrlich

    • Inlandsverbrauch: rund 13,8 Mio. kg jÃ¤hrlich

    • Selbstversorgungsgrad: rund 46 Prozent

    • JÃ¤hrlicher Import: 8,2 Mio. kg (ca. 68.000 KÃ¤lber)

    • JÃ¤hrlicher Export: rund 42.000 KÃ¤lber

Kalb rosÃ© Austria

    • QualitÃ¤tsgarantie: AMA-GÃ¼tesiegel

    • Herkunft: Geboren, gemÃ¤stet und geschlachtet in Ã–sterreich

    • Schlachtalter:6 Monate bis 8 Monate

    • Produktionsumfang AT: 5.000 KÃ¤lber jÃ¤hrlich

    • Produktionsumfang KÃ¤rnten: 700 KÃ¤lber jÃ¤hrlich
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