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DAs Bild auf www.5min.at zeigt die Firma Montex.
FÃ¼r die BeschÃ¤ftigten ist der Abschluss eines Sozialplans vorgesehen.
St. Stefan im Lavanttal
22/07/2026
Aus fÃ¼r Fabrik

35 Angestellte betroffen: Bekannte Firma macht im Lavanttal dicht

Produktionsstopp in St. Stefan: Montex gibt seinen Standort im Lavanttal auf und verlegt die Fertigung.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(107 WÃ¶rter)
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Die Maschinenfabrik Montex in St. Stefan im Lavanttal wird geschlossen. Wie die Mutterfirma Monforts Textilmaschinen mit Hauptsitz in MÃ¶nchengladbach mitteilte, soll die ProduktionsstÃ¤tte bis spÃ¤testens Ende MÃ¤rz aufgegeben werden.

Schwache Nachfrage als Ursache

Als Grund fÃ¼r diesen Schritt nennt das Unternehmen die anhaltend schwache Nachfrage im Bereich des Textilmaschinenbaus. Die Produktion wird kÃ¼nftig am Standort MÃ¶nchengladbach zusammengefÃ¼hrt.

35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen

Von der SchlieÃŸung seien 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen, die laut Rechtsvertreter Christian Ragger am Mittwoch Ã¼ber die MaÃŸnahme informiert wurden, heiÃŸt es in einem Bericht des „ORF“.

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