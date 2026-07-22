35 Angestellte betroffen: Bekannte Firma macht im Lavanttal dicht

Produktionsstopp in St. Stefan: Montex gibt seinen Standort im Lavanttal auf und verlegt die Fertigung.

FÃ¼r die BeschÃ¤ftigten ist der Abschluss eines Sozialplans vorgesehen.

FÃ¼r die BeschÃ¤ftigten ist der Abschluss eines Sozialplans vorgesehen.

Die Maschinenfabrik Montex in St. Stefan im Lavanttal wird geschlossen. Wie die Mutterfirma Monforts Textilmaschinen mit Hauptsitz in MÃ¶nchengladbach mitteilte, soll die ProduktionsstÃ¤tte bis spÃ¤testens Ende MÃ¤rz aufgegeben werden.

Schwache Nachfrage als Ursache

Als Grund fÃ¼r diesen Schritt nennt das Unternehmen die anhaltend schwache Nachfrage im Bereich des Textilmaschinenbaus. Die Produktion wird kÃ¼nftig am Standort MÃ¶nchengladbach zusammengefÃ¼hrt.

35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen

Von der SchlieÃŸung seien 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen, die laut Rechtsvertreter Christian Ragger am Mittwoch Ã¼ber die MaÃŸnahme informiert wurden, heiÃŸt es in einem Bericht des „ORF“.