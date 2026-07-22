35 Angestellte betroffen: Bekannte Firma macht im Lavanttal dicht
Produktionsstopp in St. Stefan: Montex gibt seinen Standort im Lavanttal auf und verlegt die Fertigung.
Die Maschinenfabrik Montex in St. Stefan im Lavanttal wird geschlossen. Wie die Mutterfirma Monforts Textilmaschinen mit Hauptsitz in MÃ¶nchengladbach mitteilte, soll die ProduktionsstÃ¤tte bis spÃ¤testens Ende MÃ¤rz aufgegeben werden.
Schwache Nachfrage als Ursache
Als Grund fÃ¼r diesen Schritt nennt das Unternehmen die anhaltend schwache Nachfrage im Bereich des Textilmaschinenbaus. Die Produktion wird kÃ¼nftig am Standort MÃ¶nchengladbach zusammengefÃ¼hrt.
35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen
Von der SchlieÃŸung seien 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen, die laut Rechtsvertreter Christian Ragger am Mittwoch Ã¼ber die MaÃŸnahme informiert wurden, heiÃŸt es in einem Bericht des „ORF“.