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/ Â©Montage: Canva
Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Paddletennisanlage.
Passend zum 80-jÃ¤hrigen VereinsjubilÃ¤um lÃ¤dt das Team alle Interessierten ein, den SchlÃ¤ger selbst in die Hand zu nehmen und die neue Anlage auszuprobieren.
St. Veit an der Glan
22/07/2026
GroÃŸe Feier

Padel-Tennis erobert St. Veit: GroÃŸes ErÃ¶ffnungsfest am SCA-Areal

Drei Tage Feststimmung in St. Veit an der Glan: Vom 24. bis 26. Juli 2026 feiert der Padel Campus Sankt Veit gemeinsam mit dem SCA seine groÃŸe ErÃ¶ffnung.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(169 WÃ¶rter)
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Auf dem Areal des SCA Ã¶ffnet der Padel Campus Sankt Veit seine Tore. Von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. Juli, feiern Betreiber und Verein die ErÃ¶ffnung mit einem dreitÃ¤gigen Fest â€“ zeitgleich mit dem 80-jÃ¤hrigen VereinsjubilÃ¤um und dem 10-jÃ¤hrigen Bestehen der St. Veit Open.

Enge Zusammenarbeit

Die Anlage entsteht in enger Zusammenarbeit mit dem Klub. Obmann BjÃ¶rn Zitter und sein Team haben den Padel Campus herzlich aufgenommen. â€žWir freuen uns sehr auf die Aufwertung der gesamten Anlage“, sagt Zitter. â€žIn Folge soll auch eine eigene Padel-Sektion entstehen, die bereits im nÃ¤chsten Jahr an den Meisterschaften teilnimmt“, ergÃ¤nzt er.

„Einfach vorbeikommen“

Auch seitens des Betreibers ist die Freude groÃŸ. â€žDass wir Padel-Tennis gemeinsam mit dem SCA hierherbringen, freut uns besonders â€“ gerade in diesem JubilÃ¤umsjahr“, sagt David Petrovici vom Padel Campus. â€žBei der ErÃ¶ffnung kann einfach jede und jeder vorbeikommen, den SchlÃ¤ger in die Hand nehmen und ausprobieren, wie viel SpaÃŸ Padel macht.“

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