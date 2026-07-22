Padel-Tennis erobert St. Veit: GroÃŸes ErÃ¶ffnungsfest am SCA-Areal

Drei Tage Feststimmung in St. Veit an der Glan: Vom 24. bis 26. Juli 2026 feiert der Padel Campus Sankt Veit gemeinsam mit dem SCA seine groÃŸe ErÃ¶ffnung.

Passend zum 80-jÃ¤hrigen VereinsjubilÃ¤um lÃ¤dt das Team alle Interessierten ein, den SchlÃ¤ger selbst in die Hand zu nehmen und die neue Anlage auszuprobieren.

Passend zum 80-jÃ¤hrigen VereinsjubilÃ¤um lÃ¤dt das Team alle Interessierten ein, den SchlÃ¤ger selbst in die Hand zu nehmen und die neue Anlage auszuprobieren.

Auf dem Areal des SCA Ã¶ffnet der Padel Campus Sankt Veit seine Tore. Von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. Juli, feiern Betreiber und Verein die ErÃ¶ffnung mit einem dreitÃ¤gigen Fest â€“ zeitgleich mit dem 80-jÃ¤hrigen VereinsjubilÃ¤um und dem 10-jÃ¤hrigen Bestehen der St. Veit Open.

Enge Zusammenarbeit

Die Anlage entsteht in enger Zusammenarbeit mit dem Klub. Obmann BjÃ¶rn Zitter und sein Team haben den Padel Campus herzlich aufgenommen. â€žWir freuen uns sehr auf die Aufwertung der gesamten Anlage“, sagt Zitter. â€žIn Folge soll auch eine eigene Padel-Sektion entstehen, die bereits im nÃ¤chsten Jahr an den Meisterschaften teilnimmt“, ergÃ¤nzt er.

„Einfach vorbeikommen“

Auch seitens des Betreibers ist die Freude groÃŸ. â€žDass wir Padel-Tennis gemeinsam mit dem SCA hierherbringen, freut uns besonders â€“ gerade in diesem JubilÃ¤umsjahr“, sagt David Petrovici vom Padel Campus. â€žBei der ErÃ¶ffnung kann einfach jede und jeder vorbeikommen, den SchlÃ¤ger in die Hand nehmen und ausprobieren, wie viel SpaÃŸ Padel macht.“