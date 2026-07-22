Nach gefÃ¤hrlicher Zugdach-Aktion in KÃ¤rnten: Weitere VerdÃ¤chtige ausgeforscht

Nach einer Zugsperre auf der Koralmbahn stehen nun alle drei TatverdÃ¤chtigen fest. Den Jugendlichen drohen wegen ihres gefÃ¤hrlichen Verhaltens auf dem Zugdach Konsequenzen.

Nach dem Vorfall am vergangenen Samstag, bei dem der Zugverkehr entlang der Koralmbahn fÃ¼r mehrere Stunden zum Erliegen kam, sind mittlerweile alle drei mutmaÃŸlichen TatverdÃ¤chtigen identifiziert. Ursache fÃ¼r die Sperre war das gefÃ¤hrliche Verhalten von drei Jugendlichen, die auf das Dach eines fahrenden Zuges geklettert waren.

Teure Rechnung folgt

In der Folge wurde der Zug im Koralmtunnel durch die Ã–sterreichischen Bundesbahnen (Ã–BB) gestoppt. Ã–BB-Mitarbeiter konnten dort beobachten, wie sich zwei Jugendliche im Tunnel in Richtung St. Paul entfernten. Ein 19-jÃ¤hriger Wiener konnte durch die enge Zusammenarbeit zwischen Polizei und Ã–BB sowie aufgrund eines anonymen Hinweises als erster TatverdÃ¤chtiger ausgeforscht werden – wir haben berichtet. Ihm werden die Kosten des gesamten Polizeieinsatzes in Rechnung gestellt.

Staatsanwaltschaft bestÃ¤tigt Ermittlungen

Mittlerweile sind der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auch die beiden mutmaÃŸlichen MittÃ¤ter namentlich bekannt, wie Sprecher Markus Kitz gegenÃ¼ber 5 Minuten am Mittwoch bestÃ¤tigte. Es handle sich um einen 17-jÃ¤hrigen sowie einen 20-jÃ¤hrigen Mann, die bislang noch nicht einvernommen wurden. „Ermittelt wird gegen das Trio vorerst wegen GefÃ¤hrdung der kÃ¶rperlichen Sicherheit, das ist ein geringgradiges Delikt, wobei wir natÃ¼rlich auch prÃ¼fen mÃ¼ssen, inwiefern die GefÃ¤hrdung stattfand“, so Kitz. Neben Ã¼berschaubaren strafrechtlichen Konsequenzen drohen den mutmaÃŸlichen Beteiligten vor allem finanzielle Schritte: Die â€žÃ–BB behalten sich weitere rechtliche Schritte vorâ€œ, heiÃŸt es in einer Stellungnahme.