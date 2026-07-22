KÃ¼chenmesser-Angriff auf Polizisten hat juristisches Nachspiel

Nach einer gemeldeten Schussabgabe soll ein Mann mit einem KÃ¼chenmesser auf Polizisten losgegangen sein. Bis zu einer rechtskrÃ¤ftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Am Landesgericht Klagenfurt steht am Freitag in den frÃ¼hen Morgenstunden eine Verhandlung an, die sich mit einem mutmaÃŸlichen Angriff auf einen Polizeibeamten befasst. Einem Erwachsenen wird vorgeworfen, sich im vergangenen August in Spittal an der Drau wegen des Verbrechens des Widerstandes gegen die Staatsgewalt sowie des Verbrechens der schweren KÃ¶rperverletzung verantworten zu mÃ¼ssen.

Messer von Beamtem abgeprallt

Die Medienstelle des Landesgerichtes Klagenfurt fÃ¼hrt im Verhandlungsspiegel dazu aus, dass der Beschuldigte die einschreitenden EinsatzkrÃ¤fte im Rahmen einer gemeldeten Schussabgabe an seiner Festnahme gehindert haben soll, â€žindem er die Polizeibeamten mit einem spitzen KÃ¼chenmesser entgegengekommen sei, Hieb- und Stichbewegungen gesetzt habe und letztlich das Messer in einer schnellen Bewegung aus der HÃ¼fte gegen den Brustbereich des Polizeibeamten geworfen haben soll, wo es vom ballistischen Gilette abgeprallt seiâ€œ, heiÃŸt es.

Zeitrahmen von etwa eineinhalb Stunden

FÃ¼r die Anberaumung der Verhandlung ist ein Zeitrahmen von etwa eineinhalb Stunden vorgesehen. Bis zu einer rechtskrÃ¤ftigen Verurteilung gilt fÃ¼r den Betroffenen die Unschuldsvermutung.