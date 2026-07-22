Grubor: â€žFahren nach Velden, um weiterzukommen!â€œ

Der Respekt unter beiden Regionalligisten ist groÃŸ, das wird auch im 5 Minuten-GesprÃ¤ch mit Slobodan Grubor deutlich: â€žEs werden sicherlich einige Klagenfurter von uns dort sein. Velden ist eine gute Mannschaft, aber wir fahren dahin, um eine Runde weiterzukommenâ€œ, so der Austria-Coach, der wie sein Pendant Marcel Kuster eine vÃ¶llig neu zusammengestellte Truppe am Start hat und den Gegner beim Test gegen WAC (0:4) am Montag persÃ¶nlich live anschaute.

„Wir sind auf alles vorbereitet“

â€žWir sind ein 24-Mann-Kader, davon 19 Ã–sterreicher und 17 KÃ¤rntnerâ€œ, zÃ¤hlt â€žLuboâ€œ auf: â€žwir haben mit den Jungs eine super Basis, stecken unsere Ziele durch die tÃ¤gliche Arbeit Tag fÃ¼r Tag!â€œ LÃ¤sst er vor dem Pokalfight auch die berÃ¼chtigten Elfmeter Ã¼ben?Â Velden hatte bekanntlich in den Vorjahren bereits hÃ¶herklassige Gegner wie den GAK und TSV Hartberg in der VerlÃ¤ngerung am Rand der Niederlage. â€žWir sind auf alles vorbereitetâ€œ, bestÃ¤tigt der Coach der Waidmannsdorfer, der auf Manuel Kuttin (32) als klare Nummer 1 und KapitÃ¤n setzt. Und sich vorne auf Neuzugang Daniel Kalajdzic (25) freut, ohne vom AngreiferÂ eine fixe Torausbeute vorab zu erwarten: â€žEin guter Name fÃ¼r die Regionalliga! Wir sind froh, dass er da ist. Er und die Mannschaft mÃ¼ssen sich jetzt finden.â€œ

„Eine Mannschaft im Entwicklungsprozess“

Doch ist die Partie schon der Fingerzeig, welcher Klub nach dem WAC den Anspruch auf die Nummer zwei im Bundesland sportlich hat?Â Grubor wiegelt ab: â€žMit solchen Fragen belaste ich mich nicht. Wir sind eine Mannschaft im Entwicklungsprozess. Unsere Fans kÃ¶nnen sich auf ein Team freuen, dass auf alle Szenarien im Spiel vorbereitet ist: Ballbesitz, Standards, Konter.â€œ