Unerwartete Notlandung: Hängegleiter kollidierte in Wolfsberg mit Auto

Unerwartete Zwischenlandung in Wolfsberg: Nach einem Motordefekt und einer heftigen Windböe kollidierte ein motorisierter Hängegleiter auf einer Gemeindestraße mit einem Auto.

Nach einer Kollision mit einem PKW kam der Hängegleiter eines 69-jährigen Steirers auf einem Acker im Gemeindegebiet von Wolfsberg zum Stillstand.

Nach einer Kollision mit einem PKW kam der Hängegleiter eines 69-jährigen Steirers auf einem Acker im Gemeindegebiet von Wolfsberg zum Stillstand.

Am Mittwoch kurz vor 13 Uhr führte ein 69-jähriger Mann aus der Steiermark mit seinem motorisierten Hängegleiter im Bereich der Stadtgemeinde Wolfsberg einen Übungsflug durch. Aufgrund eines plötzlich auftretenden technischen Defekts am Motor musste der Pilot zu einer Landung ansetzen.

Hängegleiter kollidierte mit Pkw

„Dabei wurde sein Fluggerät jedoch von einer Windböe erfasst und in die Nähe bzw. über eine Gemeindestraße getragen. Dort kollidierte der Hängegleiter schließlich mit einem PKW, gelenkt von einer 71 Jahre alten Frau aus dem Bezirk Wolfsberg“, erklärt die Landespolizeidirektion Kärnten.

Im Acker zum Stillstand gekommen

Der Hängegleiter kam schlussendlich in einem Acker zum Stillstand. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie die Beamten ergänzen.