„Study & Work“ vernetzt Studierende mit Kärntner Arbeitgebern

Das Programm „Study & Work“ vermittelt Studierende an Unternehmen. Es ermöglicht das Sammeln von Praxiserfahrung und unterstützt Betriebe bei der Rekrutierung von Nachwuchskräften.

Mit dem Start der neuen Bewerbungsrunde wächst das Study & Work-Programm erneut um mehrere Kooperationspartner und schafft damit zusätzliche Karrierechancen für Studierende unterschiedlichster Fachrichtungen.

Mit dem Start der neuen Bewerbungsrunde wächst das Study & Work-Programm erneut um mehrere Kooperationspartner und schafft damit zusätzliche Karrierechancen für Studierende unterschiedlichster Fachrichtungen.

Im Wintersemester 2026/27 bieten wieder über 80 Unternehmen Studierenden der Carinthia University of Applied Sciences | Hochschule Kärnten die Möglichkeit, im Programm „Study & Work“ Praxiserfahrungen zu sammeln. Vollzeitstudierende nutzen dafür geringfügige Anstellungen, während berufsbegleitend Studierende fachbezogen in Teilzeit arbeiten.

Wertvolle Praxiserfahrung

Geschäftsführer Martin Waiguny betont den gegenseitigen Nutzen: „Die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Ausbildungsverständnisses. Mit Study & Work schaffen wir einen echten Mehrwert für beide Seiten: Unsere Studierenden sammeln bereits während ihres Studiums wertvolle Praxiserfahrung und knüpfen früh Kontakte zur Arbeitswelt, während Unternehmen qualifizierte Nachwuchskräfte kennenlernen und langfristig für sich gewinnen können. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung und stärken gleichzeitig den Wirtschaftsstandort Kärnten.“ Zu langjährigen Partnern wie Infineon, der Stadt Villach oder den Stadtwerken Klagenfurt stoßen im Wintersemester neue Partner wie Nero Ecom, Fercam, Wie daham, Kollitsch Bau, Caritas und die BKS Bank hinzu. Sie ermöglichen Einblicke in verschiedenste Branchen – von Pflege über Bauwesen bis hin zu E-Commerce.

Studierst du? Ja. Nicht mehr, aber ich habe bereits ein Studium abgeschlossen. Noch nicht, aber ich habe es fest vor! Nein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Tätigkeitsfelder erproben und Orientierung gewinnen

Birgit Marktl vom Business & Career Service ergänzt zur Erfolgsquote und dem Wert des Programms: „Study & Work zeigt, wie vielfältig die beruflichen Einstiegsmöglichkeiten bereits während des Studiums sein können. Jährlich werden rund 40 bis 50 Studierende – und damit etwa ein Drittel der Bewerberinnen und Bewerbern– an teilnehmende Unternehmen vermittelt. Entscheidend ist dabei, dass Studierende passende Unternehmen kennenlernen, unterschiedliche Tätigkeitsfelder erproben und Orientierung für ihren weiteren Berufsweg gewinnen. Genau diese Verbindung aus praktischer Erfahrung, persönlichem Austausch und individueller Entwicklung macht das Programm so wertvoll“. Bewerbungen sind ab dem 1. Oktober direkt bei den Unternehmen möglich.