Schauer, Sonne und bis zu 27 Grad: So wird das Wetter am Donnerstag in Kärnten

Das Wetter in Kärnten zeigt sich am Donnerstag ähnlich wie am Vortag. Dennoch wird es mit bis zu 27 Grad teils sommerlich warm.

Neben längeren sonnigen Phasen können sich vor allem über den Bergen gewittrige Regenschauer bilden.

Neben längeren sonnigen Phasen können sich vor allem über den Bergen gewittrige Regenschauer bilden.

Auch am Donnerstag zeigt sich das Wetter in Kärnten nach einem teilweise bewölkten Mittwoch von einer ähnlichen Seite: Schon am Vormittag ziehen einige Wolken über den Himmel, allerdings zeigt sich dazwischen für längere Zeit die Sonne.

Schauer mit gewittrigem Potenzial

Im Laufe des Nachmittags nehmen die Quellwolken allgemein zu, woraufhin sich insbesondere im Bergland stellenweise regnerische Schauer mit gewittrigem Potenzial entwickeln. Die Meteorologen der GeoSphere Austria betonen jedoch: „Vielfach bleibt es aber trocken“. Bei Höchstwerten von 23 bis 27 Grad wird es stellenweise sommerlich warm.