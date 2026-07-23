Feuerwehr-Einsatz bei Bahnunterführung in Saag

Am Mittwoch kam es zu einem Feuerwehreinsatz bei der Bahnunterführung in Saag in der Gemeinde Techelsberg am Wörthersee. Diesmal glücklicherweise nur aufgrund einer verunreinigten Fahrbahn; ebenso wie in Althofen.

Verunreinigte Straßen beschäftigten am Mittwoch die Freiwilligen Feuerwehren Althofen und Töschling. Letztere wurde zur Bahnunterführung in Saag in der Gemeinde Techelsberg am Wörthersee alarmiert. „Eine kleine Menge Getreide war auf die Straße gefallen und musste beseitigt werden“, heißt es vonseiten der Florianis.

©FF Töschling Getreide lag auf der B83 Kärntner Straße.

Zweiter Feuerwehreinsatz in Althofen

Währenddessen wurde auch in Althofen fleißig die Fahrbahn im Ortsgebiet gereinigt. „Ein Traktor verlor aus bislang unbekannter Ursache Hydrauliköl“, stellen die Feuerwehrleute fest. Der Lenker bemerkte den Vorfall zunächst nicht und setzte seine Fahrt von der Ringstraße in Richtung St. Stefaner Weg fort. „Auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern musste Bindemittel aufgetragen werden“, so die Kameraden. Anschließend konnten sie wieder einrücken.