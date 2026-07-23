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Ein Bild auf 5min.at zeigt Getreide im Bereich der Bahnunterführung in Saag.
Zu Feuerwehreinsätzen kam es am Mittwoch in Techelsberg und Althofen.
Techelsberg & Althofen
23/07/2026
Verunreinigung

Feuerwehr-Einsatz bei Bahnunterführung in Saag

Am Mittwoch kam es zu einem Feuerwehreinsatz bei der Bahnunterführung in Saag in der Gemeinde Techelsberg am Wörthersee. Diesmal glücklicherweise nur aufgrund einer verunreinigten Fahrbahn; ebenso wie in Althofen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)
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Verunreinigte Straßen beschäftigten am Mittwoch die Freiwilligen Feuerwehren Althofen und Töschling. Letztere wurde zur Bahnunterführung in Saag in der Gemeinde Techelsberg am Wörthersee alarmiert. „Eine kleine Menge Getreide war auf die Straße gefallen und musste beseitigt werden“, heißt es vonseiten der Florianis.

Ein Bild auf 5min.at zeigt wie Feuerwehrleute Getreide zusammen kehren.
©FF Töschling
Getreide lag auf der B83 Kärntner Straße.

Zweiter Feuerwehreinsatz in Althofen

Währenddessen wurde auch in Althofen fleißig die Fahrbahn im Ortsgebiet gereinigt. „Ein Traktor verlor aus bislang unbekannter Ursache Hydrauliköl“, stellen die Feuerwehrleute fest. Der Lenker bemerkte den Vorfall zunächst nicht und setzte seine Fahrt von der Ringstraße in Richtung St. Stefaner Weg fort. „Auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern musste Bindemittel aufgetragen werden“, so die Kameraden. Anschließend konnten sie wieder einrücken.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr auf einer Straße in Althofen.
©FF Althofen
Eine 1,5 Kilometer lange Ölspur erforderte den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Althofen.
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