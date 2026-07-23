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/ ©Montage: Google Streetview & AK Kärnten/Helge Bauer
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt AK-Präsident Goach und Max Turrini, Leiter der Abteilung Sozialpolitik und Recht, vor der Firma Montex.
Die Maschinenfabrik Montex schließt den Standort in St. Stefan im Lavanttal.
Lavanttal
23/07/2026
Beratung möglich

Montex schließt Standort: Arbeiterkammer unterstützt Betroffene

Die Maschinenfabrik Montex im Lavanttal schließt. Dadurch verlieren 35 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz. Seitens der Arbeiterkammer Kärnten wird den Betroffenen nun Beratung sowie Unterstützung angeboten.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(181 Wörter)
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Die Maschinenfabrik Montex in St. Stefan im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg / Kärnten) stellt ihren Betrieb ein. Bis spätestens Ende März wird der Standort geschlossen, wie die deutsche Muttergesellschaft Monforts Textilmaschinen aus Mönchengladbach bekanntgab. Auch 5 Minuten berichtete. Die Arbeiterkammer Kärnten (AK) bietet den 35 betroffenen Mitarbeitern aus diesem Anlass Beratung und Unterstützung an.

„Unterschreiben Sie nichts vorschnell“

„Ich wende mich an alle betroffenen Beschäftigten mit dem Appell: Unterschreiben Sie nichts vorschnell, lassen Sie Vereinbarungen von uns überprüfen und sich nicht unter Druck setzen!“, betont AK-Präsident Günther Goach und Max Turrini, Leiter der Abteilung Sozialpolitik & Recht, ergänzt: „Ob bei Fragen zur Abrechnung von Löhnen und Gehältern, zu Resturlaubsansprüchen, Überstundenvergütungen oder Sonderzahlungen: Wir überprüfen die Ansprüche genau.“ Entsprechende Beratungen sind telefonisch, persönlich oder digital möglich.

Beratung Arbeitsrecht

Sozialplan angedacht

„Nun ist es vor allem wichtig, einen Sozialplan zu erstellen, der die wirtschaftlichen und sozialen Folgen für die Betroffenen mildert“, so Goach weiter. Ein solcher sei laut dem Unternehmen vorgesehen.

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