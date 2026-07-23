Feuerwehrmann mit 43 Jahren verstorben: „War zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wurde“

Die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau trauert um Brandmeister Christian Eder. Der Kamerad schied im Alter von 43 Jahren aus dem Leben. Die Einsatzorganisation nimmt mit emotionalen Worten Abschied.

Im Jahr 1999 trat Brandmeister Christian Eder der Freiwilligen Feuerwehr Spittal an der Drau bei. Von seinen Kameraden wird er als sehr verantwortungsvoll, hilfsbereit und pflichtbewusst beschrieben. „Aufgrund seiner außergewöhnlichen Verlässlichkeit, seinen handwerklichen Fähigkeiten und seiner Erfahrung war er ein sehr geschätzter Kamerad und Freund in der Feuerwehr insbesondere bei Atemschutz- und technischen Einsätzen“, erklären Bezirksfeuerwehrkommandant Kurt Schober und Kommandant Johannes Trojer. Zudem widmete er sich elf Jahre lang als Jugendbetreuer dem Feuerwehrnachwuchs. „Mit viel Geduld und persönlichem Einsatz vermittelte er den Jugendlichen nicht nur feuerwehrfachliches Wissen, sondern lebte ihnen auch Kameradschaft, Hilfsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein vor.“

„Christian war zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wurde“

Zudem war Eder im städtischen Bauhof tätig. „Wenn Maschinen oder Geräte benötigt wurden, konnte man stets auf seine Unterstützung zählen, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit oder Witterung. Christian war zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wurde, engagiert, unkompliziert und lösungsorientiert“, so Schober und Trojer. Darüber hinaus war der Kärntner Mitglied der F-KAT-Bereitschaft sowie des Waldbrandunterstützungselement.

„Ein wahrer Feuerwehrheld“

Ob bei Atemschutzausbildungen oder Leistungsbewerben: Eder brachte sich auf vielen Ebenen der Feuerwehr ein. Für den Kärntner Landesfeuerwehrverband war er jahrelang als fachkundiger Bewerter im Einsatz. Für seinen langjährigen Einsatz wurde ihm erst kürzlich die Bewerterspange in Silber verliehen. „Auch bei kameradschaftlichen Veranstaltungen brachte er sich gemeinsam mit seiner Familie stets tatkräftig ein“, betonen Schober und Trojer. „Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Mutter besonders aber seiner Frau Bianca und seinem Sohn Felix, für den sein Papa immer ein wahrer Feuerwehrheld bleiben wird.“