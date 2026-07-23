25 Millionen Euro: Ausbau der Berufsschule Völkermarkt startet

Jetzt geht es los: Mit dem Spatenstich startet eines der größten Bildungsbauprojekte Kärntens. Rund 25 Millionen Euro fließen in die Modernisierung der Fachberufsschule Völkermarkt.

Mit dem offiziellen Spatenstich haben am Donnerstag (23. Juli) die Bauarbeiten an der Fachberufsschule Völkermarkt begonnen. Das Land Kärnten investiert rund 25 Millionen Euro in die umfassende Modernisierung und den Ausbau des Schulstandorts. Die Fertigstellung ist für Ende 2027 geplant.

Moderne Werkstätten und neues Internat

Im Zuge des Projekts werden die bestehenden Schul- und Internatsgebäude generalsaniert. Zusätzlich entstehen neue Werkstätten, ein Internatszubau sowie eine neue Aula als zentraler Eingangsbereich. Auch energetisch wird die Schule auf den neuesten Stand gebracht. Geplant sind unter anderem eine Photovoltaikanlage, moderne Gebäudetechnik und eine umfassende thermische Sanierung. Im Internat sollen künftig Zwei-Bett-Zimmer mit eigenem Sanitärbereich für mehr Wohnkomfort sorgen. „Wenn wir junge Menschen für die Facharbeit gewinnen wollen, müssen wir das mit zeitgemäßen Ausbildungsstätten tun“, betont Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ), die bei der Spatenstichfeier vor Ort war.

Mehr als 450 Lehrlinge profitieren

Die Fachberufsschule zählt mit mehr als 450 Schülerinnen und Schülern zu den wichtigsten Berufsschulstandorten Kärntens. Künftig soll sie als Kompetenzzentrum für die Bereiche Bau sowie Raum und Design Lehrlinge aus dem gesamten Bundesland ausbilden. Zum Ausbildungsangebot gehören unter anderem Berufe wie Hoch-, Tief- und Betonbau, bautechnische Zeichnung, Platten- und Fliesenlegen, Hafner- und Ofenbau, Maler- und Beschichtungstechnik sowie Beschriftungsdesign und Werbetechnik. Bildungslandesrat Peter Reichmann (SPÖ) ist sich sicher: „Wer in die FBS Völkermarkt investiert, investiert nicht nur in gute Bildung und Ausbildung sondern auch in das Kärntner Bauwesen, das Handwerk, die Infrastruktur und die regionale Wertschöpfung.“

Unterricht wird ausgelagert

Während der Bauarbeiten werden der Schul-, Werkstätten- und Internatsbetrieb weitgehend an andere Standorte ausgelagert. Lediglich der Küchen- und Verpflegungsbereich bleibt vorerst in Völkermarkt bestehen. Dadurch sollen die Bauarbeiten ohne laufenden Schulbetrieb möglichst rasch abgewickelt werden. FBS-Direktor Günther Pirker abschließend: „Mit der Generalsanierung und Erweiterung unserer Schule schaffen wir ein Lernumfeld, das den hohen Anforderungen einer modernen Berufsausbildung gerecht wird.“