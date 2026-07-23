Paukenschlag: Kärntner FPÖ wirft eigenen Jugendchef raus

Jetzt zieht die Kärntner FPÖ die Reißleine: Nach den Vorwürfen gegen Viktor Erdesz wurde der Landesobmann der Freiheitlichen Jugend aus der Partei ausgeschlossen.

Die Kärntner FPÖ hat Konsequenzen aus den zuletzt bekannt gewordenen Vorwürfen gegen den Landesobmann der Freiheitlichen Jugend (FJ), Viktor Erdesz, gezogen. Wie die Partei am Donnerstag (23. Juli) mitteilte, wurde Erdesz aus der FPÖ ausgeschlossen.

Parteiausschluss einstimmig beschlossen

Bereits am 17. Juli habe ein persönliches Gespräch mit Erdesz stattgefunden. „In diesem Gespräch wurde gegenüber Herrn Erdesz der Ausschluss aus der Freiheitlichen Partei ausgesprochen, da die Vertrauensbasis nicht mehr gegeben war“, schildern die Freiheitlichen in Kärnten in einer Presseaussendung. Am 23. Juli bestätigte der Landesparteivorstand diese Entscheidung laut FPÖ einstimmig.

©zVg Beim Landesjugendtag am 31. Jänner 2026 wurde Viktor Erdesz (3. v. l.) an die Spitze der Freiheitlichen Jugend Kärnten gewählt.

Parteiaustritte nach Rechtsextremismus-Vorwürfen

Der Ausschluss erfolgt nach turbulenten Wochen, in denen in verschiedenen Medien über frühere Kontakte von Erdesz in die rechtsextreme Szene berichtet wurde. Dabei ging es unter anderem um Verbindungen zu Mitgliedern der Identitären Bewegung, seine Mitgliedschaft in einer deutschnationalen Burschenschaft sowie um frühere Aktivitäten und Veröffentlichungen. Im Zuge dessen war auch bekannt geworden, dass mehrere Mitglieder die Freiheitliche Jugend bereits verlassen hatten beziehungsweise weitere Austritte im Raum standen.

Erst Ende Jänner gewählt

Der Klagenfurter Erdesz war erst Ende Jänner mit voller Zustimmung zum Landesobmann der Freiheitlichen Jugend Kärnten gewählt worden. Zuletzt war zudem spekuliert worden, dass er bei der Gemeinderatswahl 2027 für die FPÖ in Klagenfurt kandidieren könnte. Diese Tür hat sich mit dem Parteiausschluss geschlossen.