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Das Bild auf 5min.at zeigt ein Rettungsboot der ÖWR Döbriach.
Am Mittwoch hatte die ÖWR Döbriach einen einsatzreichen Nachmittag.
Millstätter See
23/07/2026
ÖWR Döbriach

Vermisste Person und sinkendes Boot: Doppel-Einsatz für Wasserrettung

Ein Vermisstenalarm und kurz darauf ein gekentertes Tretboot: Die Einsatzkräfte der Wasserrettung Döbriach hatten am Mittwochnachmittag am Millstätter See alle Hände voll zu tun.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(189 Wörter)
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Für die Einsatzkräfte der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) Döbriach blieb am Mittwochnachmittag (22. Juli) kaum Zeit zum Verschnaufen. Innerhalb kurzer Zeit rückten sie gleich zu zwei Einsätzen am Millstätter See aus.

Vermisste Person löste Sucheinsatz aus

Der erste Alarm führte die Wasserretter ins Strandbad Pesenthein. Dort war eine Person als vermisst gemeldet worden. Sofort rückte die ÖWR Döbriach mit dem Rettungsboot „Valeria“ aus. Gleichzeitig machten sich drei Einsatztaucher mit einem weiteren Fahrzeug auf den Weg zur Einsatzstelle. Noch während der Anfahrt kam schließlich die erlösende Nachricht: „Die vermisste Person wurde vom Bademeister wohlbehalten aufgefunden“, so die ÖWR Döbriach. Der Einsatz konnte daraufhin abgebrochen werden.

Gekentertes Tretboot drohte zu sinken

Kaum war der erste Einsatz beendet, ging bereits der nächste Notruf ein. Diesmal wurden die Wasserretter zum beliebten Aussichtspunkt Jungfernsprung gerufen. Die Wasserrettung schildert: „Dort war ein Tretboot gekentert und drohte zu sinken.“ Mit dem Rettungsboot „Valeria“ konnte das Boot rasch gesichert und in Schlepp genommen werden. Anschließend übergaben die Einsatzkräfte das Tretboot wieder seinem Besitzer.

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