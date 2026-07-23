Trauer um Tausendsassa: Engagierter Kärntner Gastwirt verstorben

Das Görtschitztal nimmt Abschied von einer Persönlichkeit, die Generationen geprägt hat: Land- und Gastwirt Anton Kurath ist im 99. Lebensjahr verstorben. Sein Einsatz für die Region wird lange in Erinnerung bleiben.

Das Görtschitztal trauert um eine prägende Persönlichkeit: Anton Kurath ist im 99. Lebensjahr verstorben. Über Jahrzehnte war er nicht nur als Land- und Gastwirt bekannt, sondern engagierte sich auch mit großem Einsatz für seine Heimatgemeinde und zahlreiche Vereine.

Bauer und Gastwirt

Gemeinsam mit seiner Frau Greti führte Kurath den traditionsreichen Gasthof in St. Filippen und entwickelte ihn stetig weiter. Parallel dazu bewirtschaftete die Familie einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb, den später mit Sohn Karl die nächste Generation übernahm.

Jüngster Feuerwehrkommandant Kärntens

Weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt war Kurath auch durch sein ehrenamtliches Engagement. In jungen Jahren galt er als damals jüngster Feuerwehrkommandant Kärntens und setzte sich maßgeblich für den Ausbau der Feuerwehr in St. Filippen ein, wie aus einem Bericht der Kleinen Zeitung hervorgeht. Darüber hinaus war er Gründungsobmann der Jagdgesellschaft Landschaden und engagierte sich in zahlreichen landwirtschaftlichen Organisationen.

Aktives Vereinsleben

Doch auch in mehreren örtlichen Vereinen war Kurath aktiv. So war er etwa jahrelang Obmann des örtlichen Sparvereins, Mitbegründer des Eisstockvereins Gasthof Kurath und auch im Männergesangsverein St. Filippen ob Reinegg war er lange aktiv. Für seine Verdienste erhielt er im Laufe seines Lebens mehrere Auszeichnungen, unter anderem den Titel Ökonomierat und das Silberne Ehrenzeichen der Kärntner Jägerschaft.