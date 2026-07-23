Perfekter Start ins Wochenende: Auf Kärnten wartet Sommerwetter

Nach Regen und Wolken kehrt jetzt der Sommer zurück: Der Freitag bringt Kärnten viel Sonnenschein, kaum Wolken und Temperaturen bis 27 Grad.

Nach den wechselhaften vergangenen Tagen zeigt sich das Wetter am Freitag in Kärnten von seiner besten Seite. Verantwortlich dafür ist zunehmender Hochdruckeinfluss, der viel Sonnenschein und sommerlich warme Temperaturen bringt, so die GeoSphere Austria. Nach der Auflösung einzelner Frühnebelfelder scheint im ganzen Land die Sonne. Vielerorts bleibt der Himmel sogar wolkenlos. Am Nachmittag bilden sich lediglich ein paar harmlose Quellwolken, am ehesten in Unterkärnten. Regen oder Gewitter sind laut GeoSphere Austria aber kein Thema. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 6 und 12 Grad, am Nachmittag wird es angenehm warm mit 22 bis 27 Grad. Damit steht einem Ausflug, einer Wanderung oder einem Sprung ins kühle Nass zum Start ins Wochenende nichts im Weg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.07.2026 um 22:29 Uhr aktualisiert