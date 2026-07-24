Bronze ist erst der Anfang: Diese zwei 14-Jährigen haben Großes vor

Erst seit einem Jahr spielen sie gemeinsam – und schon stehen sie auf dem internationalen Podest: Jakob Lorenz aus Kärnten und Jonathan Galler aus der Steiermark gewannen bei den U16 MEVZA Championships Bronze für Österreich.

Vor gerade einmal einem Jahr haben sie sich kennengelernt. Heute gehören der Kärntner Jakob Lorenz und der Steirer Jonathan Galler aus der Steiermark zu den erfolgreichsten Nachwuchs-Beachvolleyballern Österreichs. Bei den internationalen U16 MEVZA Championships in Slowenien Anfang Juli holten die beiden 14-Jährigen die Bronzemedaille – und sie haben große Träume.

Aus Zufall wurde eine Erfolgsgeschichte

Eigentlich kommen die beiden aus unterschiedlichen Bundesländern. Jakob Lorenz stammt aus St. Paul im Lavanttal und spielt seit seinem siebten Lebensjahr Volleyball beim SK Aich/Dob. Jonathan Galler begann mit neun Jahren beim VBC Weiz, mittlerweile schlägt er für den UVC Graz auf. Erst vor einem Jahr fanden die beiden im Beachvolleyball zusammen. Aus Teamkollegen wurden schnell gute Freunde – und ein äußerst erfolgreiches Duo.

©zVg Jonathan und Jakob holten in Slowenien Beachvolleyball-Bronze.

Bronze gegen die besten Teams Mitteleuropas

Schon die Teilnahme an den U16 MEVZA Championships war für die beiden etwas Besonderes. „Das Turnier haben beide als große Herausforderung gesehen und es war schon eine Ehre, einfach nur dabei zu sein. Die besten Teams aus vielen mitteleuropäischen Ländern treten gegeneinander an“, erzählt Jakobs Mutter Pia gegenüber 5 Minuten. Am Ende durften sich die beiden sogar über die Bronzemedaille für Österreich freuen.

Erinnerungen, die bleiben

Auf die Frage, was den beiden besonders in Erinnerung geblieben ist, hat Jonathan eine klare Antwort: „Am schönsten war das Spiel im Viertelfinale gegen Tschechien. Wir haben am Abend bei Flutlicht gespielt, die Kulisse war sehr cool und wir haben beide richtig gut gespielt.“

©zVg Jonathan hat das Viertelfinalspiel gegen Tschechien besonders gut in Erinnerung.

Sport und Schule unter einem Dach

Aktuell genießen die beiden Jugendlichen ihre Ferien, doch unterm Jahr müssen sie Leistungssport und Schule unter einen Hut bringen. Das funktioniert vor allem deswegen gut, weil beide eine Sportschule mit angeschlossenem Internat besuchen. „In unseren Schulen ist ja Sport im Stundenplan integriert. Wir haben zudem auf der Akademie eine große Schwimmhalle, eine Boulderhalle und ein eigenes Fitnessstudio. Außerdem haben wir Tennisplätze, Beachvolleyball-Plätze und vieles mehr“, erzählt Jakob. Neben dem Schultraining stehen regelmäßig Trainingslager in den Ferien und Einheiten bei ihren Heimatvereinen auf dem Programm.

©zVg Jakob erzählt, wie er Schule und Leistungssport unter einen Hut bringt.

Olympia als großes Ziel

Ausruhen wollen sich die beiden auf ihrem Erfolg nicht. Aktuell kämpfen sie bereits bei den U17-Staatsmeisterschaften in Innsbruck um den nächsten Podestplatz. Und langfristig? „Unser aktuelles Ziel wäre natürlich ein Podestplatz bei der ÖMS und später natürlich Olympia 2032 in Brisbane“, steckt sich Jonathan hohe Ziele. Jakob ist bei der Frage nach der Zukunft eher bodenständig unterwegs: „Ziel ist, einfach immer unser bestes Spiel zu spielen und Spaß zu haben. Man ist beim Beachvolleyball jedes Wochenende unterwegs, aber man sieht dadurch auch viele tolle Orte, schließt neue Freundschaften und macht neue Erfahrungen!“