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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Rettungshubschrauber des ÖAMTC.
Eine 71-jährige Frau wurde von einer Stichflamme erfasst und mit schweren Verbrennungen per Hubschrauber in das Klinikum Graz geflogen.
Velden
24/07/2026
Behälter explodiert

Stichflamme erfasst Landwirtin: Rettungshubschrauber fliegt 71-Jährige nach Graz

Schwerer Brandunfall im Bezirk Villach-Land: Ein explodierter Futterdämpfer löste am Donnerstagnachmittag einen Rettungseinsatz in Velden aus. Eine 71-jährige Landwirtin erlitt dabei schwere Verletzungen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(156 Wörter)
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Am gestrigen Donnerstag, den 23. Juli 2026 gegen 15.35 Uhr ereignete sich in einer Aufarbeitungsküche eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes in der Gemeinde Velden, Bezirk Villach Land, ein Brandgeschehen. Eine 71-jährige Frau und ihr 70-jähriger Ehemann kochten Hühnerfutter in einem Futterdämpfer.

Mit Öl gefüllter Behälter explodierte

Der Futterdämpfer verfügt über einen Doppelmantel-Behälter, welcher mit Öl gefüllt war. Das im Doppelmantel-Behälter befindliche Öl wird durch ein darunter entzündetes Feuer erhitzt. Als die erhitzte Masse von der Frau in einem am Boden stehenden Behälter gekippt wurde, kam es zu einer Explosion oder Verpuffung mit einer Stichflamme, von welcher die Frau erfasst wurde.

Frau erlitt schwere Verbennungen

Die Frau erlitt schwere Verbrennungen und wurde nach medizinischer Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ARA 3 in das Universitätsklinikum nach Graz geflogen. An der Aufarbeitungsküche entstand erheblicher Sachschaden. Weiter Ermittlungen zum Unfallhergang folgen.

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