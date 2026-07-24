Schrecklicher Fund in der Drau: Spaziergängerin entdeckt männliche Leiche

Nach dem Fund einer leblosen Person in der Drau bei Kirschentheuer läuft die Identifizierung des etwa 60 bis 80 Jahre alten Mannes. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei nach ersten Obduktionsergebnissen aus.

Eine Spaziergängerin hat am Donnerstagnachmittag in Kirschentheuer (Bezirk Klagenfurt-Land) eine leblose Person in der Drau gesichtet. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Seine Identität ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Auf Anfrage von 5 Minuten erklärt die Polizei, dass der Mann zwischen 60 und 80 Jahre alt gewesen sein soll. Die Identität wird ermittelt, zudem wird derzeit eine Obduktion durchgeführt.

Todesursache war vermutlich ein medizinischer Notfall

Laut Polizei wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen. Die Todesursache war wahrscheinlich ein medizinischer Notfall, weil der Mann laut ersten Ergebnissen der Obduktion nicht ertrunken sei. Es liegt zudem noch keine Abgängigkeitsanzeige vor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.07.2026 um 08:02 Uhr aktualisiert