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Überraschung im Frühverkehr: Pferde verirrten sich auf B 100
In den frühen Freitagmorgenstunden haben sich Pferde auf die B 100 verirrt. Die Tiere wurden bei Sachsenburg gesehen.
Heute staunten die Autofahrer wohl nicht schlecht, als sie auf der B 100 gegen 6 Uhr fuhren. Zwei Pferde hatten sich auf die Drautal Straße bei Sachsenburg verirrt. Ein 5-Minuten-Leser hat eines der Tiere auf Video festgehalten.
Pferde auf der B 100
Die Polizei wurde gegen 5.59 Uhr alarmiert mit dem Hinweis, dass sich zwei Pferde auf der B 100 befanden. In Sachsenburg, in der der Nähe des Restaurant Auszeit wurden die Tiere entdeckt. Als die Polizeistreife eintraf, waren die Vierbeiner aber nicht mehr auffindbar, erklärt ein Polizei-Pressesprecher auf Anfrage von 5 Minuten.
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