Einsatz-Marathon in St. Veit: Von Schaf-Rettung bis Schrott-Auto

In einem Wirtschaftsgebäude in St. Michael am Zollfeld war ein Brand ausgebrochen. Umgehend wurden von der Landesalarm- und Warnzentrale die Feuerwehren St.Veit/Glan, St. Michael am Zollfeld, Maria Saal, Ottmanach, Stegendorf, Timenitz und St. Donat alarmiert.

Schafe gerettet

Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass in einer Box des Stalles ein Schwelbrand ausgebrochen war, ein Teil des Stallgebäudes war stark verraucht. Unter Einsatz von schwerem Atemschutz konnte der Brand rasch abgelöscht werden, das Stallgebäude wurde mich Hochleistungslüftern rauchfrei gemacht. Die drei sich im Stall befindlichen Schafe blieben unversehrt.

Schrottauto ohne Insasse aufgefunden

Notrufteilnehmer meldetet, dass ein Auto von einem Forstweg in einem Wald in Eberdorf (in der Nähe von Karnberg bzw. Projern) abgekommen und am Dach in einem Graben zum Liegen gekommen wäre. Beim Eintreffen war es zunächst schwer, die Unfallstelle zu finden. Diese befand sich mehrere hundert Meter im Wald und konnte mit Einsatzfahrzeugen nicht erreicht werden. Als schließlich das Fahrzeug aufgefunden werden konnte, konnte festgestellt werden, dass sich zum Glück keine Person im Fahrzeug befand. Bei einer sofort durchgeführten Suche im Nahbereich konnte keine Person aufgefunden werden. Bei der genaueren Betrachtung des Fahrzeuges musste dann aber davon ausgegangen werden, dass sich das Fahrzeug dort schon seit einigen Tagen befand und offensichtlich im Wald entsorgt werden sollte.

©Fire Veiter – FF St.Veit/Glan | Die Feuerwehren… ©Fire Veiter – FF St.Veit/Glan | … aus St. Veit… ©Fire Veiter – FF St.Veit/Glan | …hatten gestern… ©Fire Veiter – FF St.Veit/Glan | …viel zu tun. ©Fire Veiter – FF St.Veit/Glan ©Fire Veiter – FF St.Veit/Glan ©Fire Veiter – FF St.Veit/Glan

Fahrzeug wurde geborgen

Um eine Umweltgefährdung durch nach und nach auslaufende Betriebsmittel zu vermeiden, musste das Fahrzeug geborgen werden. Hier stellte sich dankenswerterweise ein Landwirt mit seinem Traktor und angebauter Forstwinde zur Verfügung. Um 19.15 Uhr konnte der schweißtreibende Einsatz beendet werden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um den Fahrzeugbesitzer auszuforschen. Neben einer Anzeige wird wohl eine satte Rechnung für den Feuerwehreinsatz ins Haus flattern.

Eingesetzte Kräfte: FF St.Veit/Glan FF Hörzendorf-Projern FF St. Donat FF Zweikirchen Rotes Kreuz mit Notarzt

Brandeinsatz Untermühlbach

In einem Wohnhaus in Untermühlbach kam es zu einem Brand, der von den Besitzern selbst abgelöscht werden konnte. Die Feuerwehren St. Veit/Glan und St. Donat wurden für eine Nachkontrolle alarmiert. Die Feuerwehr St. Veit/Glan konnte aber kurz vor Erreichen des betroffenen Objektes wieder umdrehen, da die Feuerwehr St. Donat die Lage unter Kontrolle hatte.