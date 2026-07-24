Junge Mama als Dealerin: Zwischen Windeln und weißem Pulver

Während ihr Nachwuchs im Nebenzimmer schlief, befasste sie sich in der Wohnung mit der Zubereitung und Verpackung von Kokain. Vor dem Richterstuhl begründete sie ihr Handeln schlicht mit ihren Gefühlen: „Ich war verliebt“, wie die „Krone“ berichtet.

Kokain verpackt, Kind lag im Bettchen

Kokain betrifft inzwischen sämtliche Bevölkerungsschichten in Kärnten. Die Abhängigkeit führt dabei oft zu grenzenlosem Fehlverhalten, wie der Fall der jungen Frau aus Villach demonstriert, die direkt nach der Entbindung tief im Milieu versank. Anstatt ihrer regulären Arbeit nachzugehen, fungierte sie während der Karenzzeit als gewerbsmäßige Dealerin. In ihren eigenen vier Wänden wurde das Suchtgift abgewogen und verpackt, während ihr kleines Kind nebenan im Bett lag.

Ihre Mutter verstarb

Dabei deutete in ihrer bisherigen Laufbahn nichts auf einen kriminellen Weg hin. Wie die „Krone“ weiter schreibt, hakte die Vorsitzende Claudia Bandion-Ortner nach, wie es zu diesem Absturz kommen konnte. Die Unbescholtene, die eine saubere Biografie mit Schulabschluss und Lehre vorweisen kann, erklärte ihren Weg in die Kriminalität mit dem Verlust ihrer Mutter. Daraufhin konsumierte sie erst Marihuana, stieg auf Kokain um und verfiel schließlich ihrem Lieferanten. Bei ihrem Partner handelt es sich um einen 40-jährigen Mann aus Algerien, der ohne Aufenthaltsgenehmigung in Österreich lebte und die Ware regelmäßig per Bahn aus Wien nach Villach transportierte.

Drei Kilo Kokain

Die Anklage geht von mindestens drei Kilogramm Handelsmenge aus, wobei die Staatsanwaltschaft von einer deutlich höheren Dunkelziffer überzeugt ist. Auch ein Verwandter der Beschuldigten sitzt bereits in U-Haft. Laut Verteidigung zeigte sich die junge Mutter vor Gericht jedoch umfassend geständig und legte sämtliche Details zu Preisen und Abnehmern offen. In Villach wird das Gramm für etwa 100 Euro gehandelt. Um den eigenen Eigenbedarf von rund vier Gramm wöchentlich zu decken, brauchte es entsprechende Einnahmen. Der mitangeklagte Partner, der bereits in der Vergangenheit nach Slowenien ausgewiesen worden war, kehrte unbeeindruckt nach Kärnten zurück. Er behauptete vor Gericht, er habe versucht, die Frau vom Konsum abzubringen. Sprachkenntnisse auf Deutsch besitzt er laut eigenen Angaben nicht, betonte jedoch, dass das Kleinkind geschützt worden sei und in dessen Gegenwart zumindest nicht geraucht wurde.

Kind ist beim Opa

Das Kind befindet sich seit der Inhaftierung der Mutter in der Obhut des Großvaters. Die Angeklagte strebt nach einer eigenen Stabilisierung die Rückgabe des Sorgerechts an, nachdem ein vorheriger Entzugsversuch scheiterte. Das Gericht verhängte für die 25-Jährige eine zweijährige Haftstrafe, davon ein Teil auf Bewährung, gekoppelt an eine Therapieauflage. Der 40-jährige Mitangeklagte erhielt drei Jahre unbedingte Haft und blickt einer erneuten Abschiebung entgegen. Ob die Urteile rechtskräftig sind, ist derzeit nicht bekannt.