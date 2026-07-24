Notsituation im Wasser: Großer Einsatz am Millstätter See ausgelöst

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem größeren Einsatz am Millstätter See. Eine Person machte mit Handzeichen auf sich aufmerksam, mitten im See.

Ein Anrufer meldete eine Person, die sich vor Millstatt mitten am See befand und durch Handzeichen auf ein Not aufmerksam machte. Aufgrund der unklaren Lage wurden umgehend die Freiwillige Feuerwehr Millstatt, die Freiwillige Feuerwehr Seeboden, die Österreichische Wasserrettung Döbriach sowie die Österreichische Wasserrettung Ferndorf alarmiert.

Stand-up-Paddler rettete Hilfesuchenden

Das Feuerwehrboot der FF Millstatt und die Polizei suchten den gemeldeten Bereich ab und befragten Wassersportler sowie Bootsbesatzungen am See. Gleichzeitig wurden Passanten befragt und den Anrufer kontaktiert, um den Vorfall genauer einzugrenzen. Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass die Person offenbar von einem Stand-up-Paddler aufgenommen worden war. Die Polizei konnte daraufhin Entwarnung geben – der Einsatz wurde ohne weitere Maßnahmen beendet.