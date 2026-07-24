Traditionsbetrieb in Wolfsberg pleite: 20 Mitarbeiter betroffen

Die Flaute in der Baubranche trifft das nächste Kärntner Traditionsunternehmen: Über das Vermögen der Rothleitner GmbH aus Wolfsberg wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet, berichten der AKV und KSV.

Laut KSV sind rund 75 Gläubiger (der AKV meldet 55 Gläubiger) und 20 Beschäftigte von der Pleite betroffen. Das im Jahr 2002 gegründete Metallbau- und Schlosserunternehmen Rothleitner GmbH mit Sitz in Wolfsberg hat über einen Eigenantrag die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt. Das bestätigte der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870).

Schuldenberg von rund 668.000 Euro

Die Verbindlichkeiten betragen rund 670.000 Euro, denen Aktiva von rund

287.000 Euro gegenüberstehen sollen. Die Überschuldung kann mit 383.000

angegeben werden, heißt es seitens des AKV. Laut Insolvenzantrag ist eine Fortführung des Unternehmens nicht geplant. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2002 gegründet, besteht jedoch schon seit 1938.

Ursachen: Baukrise und schlechte Zahlungsmoral

Wie der KSV1870 berichtet, führt das Unternehmen die Pleite vor allem auf die anhaltende Krise in der Baubranche zurück. Neben den Verlusten der vergangenen Jahre hätten vor allem die rückläufige Auftragslage, ein enormer Konkurrenz- und Preisdruck sowie hohe Lohnkosten zur Zahlungsunfähigkeit geführt. Zudem habe eine schlechte Zahlungsmoral der Auftraggeber die finanzielle Lage des Schlosserbetriebs massiv verschärft.

So geht es im Verfahren weiter

Zum Masseverwalter wurde der Wolfsberger Rechtsanwalt Mag. Peter Fejan bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis zur gerichtlichen Anmeldefrist am 14. September 2026 über den KSV1870 und den AKV anmelden. Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 29. September 2026 um 9 Uhr am Landesgericht Klagenfurt statt. Die Angaben der Schuldnerseite werden bis dahin vom Insolvenzverwalter und den Gläubigerschutzverbänden eingehend geprüft.