Dreister Einbruch: Tresor aus Selbstbedienungsladen weg

Bisher Unbekannte sind in einen Selbstbedienungsladen in St. Veit an der Glan eingebrochen. Und haben einen ordentlichen Schaden angerichtet.

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 24. Juli 2026 in einen bäuerlichen Selbstbedienungsladen im Ortsgebiet von St. Veit an der Glan ein. Zunächst wurde das Starkstromkabel des Ladens durchtrennt, die Außenkamera beschädigt und mit Plastik abgedeckt.

Schaden beträgt mehrere tausend Euro

Danach brachen die Unbekannten die Tür auf und stahlen den verschraubten Geldtresor. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.