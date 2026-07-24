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/ ©Fotomontage: 5 Minuten & Paolese-stock.adobe.com
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Polizisten und einen Einbrecherschatten.
Dreiste Einbrecher waren in St. Veit tätig.
St. Veit an der Glan
24/07/2026
Einbruch

Dreister Einbruch: Tresor aus Selbstbedienungsladen weg

Bisher Unbekannte sind in einen Selbstbedienungsladen in St. Veit an der Glan eingebrochen. Und haben einen ordentlichen Schaden angerichtet.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)
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Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 24. Juli 2026 in einen bäuerlichen Selbstbedienungsladen im Ortsgebiet von St. Veit an der Glan ein. Zunächst wurde das Starkstromkabel des Ladens durchtrennt, die Außenkamera beschädigt und mit Plastik abgedeckt.

Schaden beträgt mehrere tausend Euro

Danach brachen die Unbekannten die Tür auf und stahlen den verschraubten Geldtresor. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

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