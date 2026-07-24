Gruber: „Ich nehme die Bahnhofstraße!“

Die Sommertalk-Reihe von 5 Minuten geht weiter. Heute im Interview: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.

Sommertalk mit Martin Gruber (ÖVP):

5 Minuten: Millionen Zuschauer kennen Martin Gruber – allerdings als „Bergdoktor“. Haben Sie schon eine Folge gesehen und was unterscheidet den Politiker Martin Gruber vom Bergdoktor Martin Gruber?

Martin Gruber: Ja, ich hab schon die eine oder andere Folge gesehen. Die Serie ist ein attraktives Aushängeschild für Österreich. Was uns unterscheidet: Ich bin authentisch und der Bergdoktor ein Schauspieler.

Die Kärntner ÖVP droht in den kommenden Wahlkämpfen zwischen SPÖ und FPÖ zerrieben zu werden. Sehen Sie diese Gefahr auch und wie wollen Sie das verhindern?

Wir positionieren die ÖVP als politische Kraft, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Ich will das schönste Bundesland auch zum stärksten Bundesland machen und dazu braucht es die ÖVP. Die Kärntner werden entscheiden, wer der beste Landeshauptmann für Kärnten sein wird.

Sie haben sich für das Ziehen der Call-Option, also die Re-Verstaatlichung des Klagenfurter Flughafens stark gemacht. Es war eines ihrer dominierenden Themen. Trotzdem hebt der Airport nicht ab. War die Call-Option ein Fehler?

Nein, sie war die einzig richtige Entscheidung. Der Flughafen war kurz vor der Pleite, es konnten nicht einmal mehr die Gehälter gezahlt werden. Dem damaligen Mehrheitseigentümer ging es nur um die Grundstücke und Immobilien. Aber so ein Gegentrend geht nicht von heute auf morgen.

Es ist aber noch nicht alles juristisch ausgestanden…

Naja, sollte Franz-Peter Orasch recht bekommen, was ich nicht glaube, hätte er dann auch nur zehn Prozent der Anteile.

.Und die niedrigen Passagierzahlen?

Einspruch, die haben sich fast verdreifacht. Verbindungen wurden ausgebaut und zuletzt zählte man 175.000 Passagiere. Wann sind Sie zuletzt von Klagenfurt aus geflogen? Im Vorjahr, nach Brüssel.

Unsere Straßen sind in einem erbärmlichen Zustand. Sie sind Straßenbaureferent. Also dafür verantwortlich?

Nein, viele Verantwortliche vor mir haben nichts in die Infrastruktur Straße investiert. Wir ziehen jetzt unsere Straßenbauoffensive kontinuierlich durch. 5 Minuten: So wie bei der Umfahrung von Greifenburg, wo einfach nichts weitergeht? Das ist wirklich eine unendliche Geschichte und so manche NGO verhinderte bisher vieles. Aber so wie es derzeit aussieht, ist nächstes Jahr Baubeginn.

Die ÖVP ist traditionell in den Städten schwach. Gibt es hier Versuche, das zu ändern?

Ich sage nur so viel: Wenn Klagenfurt nicht bald in die Gänge kommt, kann ich mir vieles vorstellen.

Was genau meinen Sie?

Schauen Sie sich die Bahnhofstraße an, hier bietet sich den mit der Koralmbahn ankommenden Gästen ein unterirdisches Bild. Ich könnte mir vorstellen, der Stadt Klagenfurt diese Straße wegzunehmen und sie zu einem attraktiven Entree, also Einfallstor zu machen. Klagenfurt muss endlich wieder eine Vorbildfunktion haben.

Wie soll das gehen?

Im Rahmen eines Straßentausches zwischen Stadt und Land.

Ist die Fortführung der Koalition zwischen SPÖ und ÖVP auch für die nächste Periode eigentlich schon – informell – besiegelt

Ich kann mir grundsätzlich jede Zusammenarbeit vorstellen, aber unsere jetzige Koalition ist eine gute fürs Land. Solange man sich an Ausgeredetes hält, kann das eine weitere Periode funktionieren,

Noch unser kleines Kärnten-Quiz: Wie viele Stadtgemeinden gibt es (17)?