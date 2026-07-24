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/ ©FF Hörzendorf Projern
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein altes Autowrack in einem Waldstück. Feuerwehrleute stehen rundherum.
Etliche Einsatzkräfte rückten wegen einer vermuteten eingeklemmten Person nach Eberdorf aus.
St. Veit an der Glan
24/07/2026
Im Wald

Illegal entsorgt: Autowrack sorgt für Feuerwehr-Großaufgebot

Ein Autowrack in einem Waldstück in Eberdorf in der Gemeinde St. Veit an der Glan löste am Donnerstag einen Einsatz aus. Die Befürchtung lag nahe, dass eine Person darin eingeklemmt sein könnte ...

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)
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Die Polizei, das Rote Kreuz sowie die Freiwilligen Feuerwehren St. Veit an der Glan, Hörzendorf Projern, St. Donat und Zweikirchen wurden am Donnerstagnachmittag, gegen 16.35 Uhr, in ein Waldstück nahe Eberdorf alarmiert. Grund war ein Autowrack, dass dort in einem Bachbett am Dach lag. Die dazugehörige Einsatzmeldung lautete „Verkehrsunfall Person eingeklemmt„. Bald schon konnte jedoch Entwarnung gegeben werden.

Ein Bild auf 5min.at zeigt ein altes Autowrack in einem Waldstück. Feuerwehrleute stehen rundherum.
©FF Hörzendorf Projern
Ein Autowrack im Bachbett rief in Eberdorf die Einsatzkräfte auf den Plan.

Auto illegal entsorgt

„Es stellte sich rasch heraus, dass sich keine Personen im Auto befanden und es mit hoher Wahrscheinlichkeit seit längerer Zeit dort illegal abgestellt wurde“, stellen die Florianis fest. Mit Unterstützung eines hiesigen Landwirtes wurde das Fahrzeug aus dem Waldstück geborgen. Nach rund zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie ein altes Autowrack mit einem Traktor abgeschleppt wird.
©FF Hörzendorf Projern |
Ein Landwirt kam den Feuerwehrleuten zu Hilfe.
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie ein altes Autowrack mit einer Seilwinde aus einem Waldstück gezogen wird.
©FF Hörzendorf Projern |
Mit einer Seilwinde wurde das illegal entsorgte Fahrzeug aus dem Wald geborgen.
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein altes Autowrack in einem Waldstück.
©FF Hörzendorf Projern
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