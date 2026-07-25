Bis zu 30 Grad: Kärnten steht wolkenloser Samstag bevor

Der Samstag bringt in Kärnten strahlenden Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Erst gegen Abend steigt an der Grenze zu Osttirol das Risiko für vereinzelte Gewitter.

Über weite Strecken zeigt sich der Himmel in Kärnten am Samstag vollkommen wolkenlos. „Sonst zeigen sich maximal ein paar harmlose Wolken“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. Nach frischen Frühwerten zwischen 6 und 12 Grad klettern die Temperaturen bis zum Nachmittag auf sommerliche 25 bis knapp 30 Grad. „Lediglich an der Grenze zu Osttirol ist die Gewitterneigung abends geringfügig erhöht“, so die Fachleute abschließend.