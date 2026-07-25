Gewerbsmäßiger Betrug mit Kassabons? Jetzt muss Mann in Kärnten vor Gericht

Am Landesgericht Klagenfurt steht am Montag ein Mann wegen mutmaßlichen Betruges mit Kassabons vor Gericht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für den Mann die Unschuldsvermutung.

Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für den Mann die Unschuldsvermutung.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, in mehreren Fällen gefälschte Belege verwendet zu haben, um möglicherweise Geld im Rahmen von angeblichen Warenrückgaben zu erlangen.

Von Rückgaberecht Gebrauch machen wollen?

Aus dem Verhandlungsspiegel des Gerichtes geht der konkrete Tatvorwurf hervor: „Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, in Völkermarkt und an anderen Orten im Bundesgebiet, das Vergehen des gewerbsmäßig schweren Betruges verantworten zu müssen, indem er durch Vorweisen gefälschter Kassabone, vermeintlich von seinem Rückgaberecht Gebrauch machen wollte beziehungsweise machte.“

Verhandlung am Vormittag

Es werden insgesamt 56 mutmaßliche Tathandlungen angeführt. Die Gerichtsverhandlung ist für den Vormittag anberaumt und auf eine Dauer von etwa 1,5 Stunden angesetzt. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für den Mann die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.07.2026 um 07:15 Uhr aktualisiert