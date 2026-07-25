Person und Kind in Schlucht eingeklemmt: Bergrettung probte Ernstfall

Die Bergrettung Klagenfurt und die FF Radsberg trainierten gemeinsam unter realistischen Bedingungen: Ein komplexes Schluchtszenario forderte die Einsatzkräfte im steilen Gelände heraus.

Die Einsatzkräfte trainierten die Bergung mittels Seilbahn und das sichere Arbeiten in der Schlucht.

Die Einsatzkräfte trainierten die Bergung mittels Seilbahn und das sichere Arbeiten in der Schlucht.

Zum Ende der Woche absolvierten die Bergrettung Klagenfurt und die Freiwillige Feuerwehr Radsberg eine gemeinsame Einsatzübung. Unter realistischen Bedingungen trainierten die beiden Einsatzorganisationen die Zusammenarbeit und das koordinierte Vorgehen im Ernstfall.

Kein einfaches Übungsszenario

Das geforderte Übungsszenario lautete: „Person in Schlucht eingeklemmt, nicht ansprechbar – mit Kind.“ Im Mittelpunkt der gemeinsamen Einheiten standen das Errichten eines Seilgeländers, die Bergung mittels Seilbahn sowie die medizinische Versorgung von Schwerverletzten. Zudem wurden das sichere Arbeiten mit der Motorsäge im steilen und unwegsamen Gelände sowie die allgemeine Schnittstelle zwischen Feuerwehr und Bergrettung intensiv erprobt.

©Bergrettung Klagenfurt

Abläufe festigen

Übungen jener Art bilden einen wesentlichen Bestandteil der Ausbildung beider Organisationen: „Sie ermöglichen es, Abläufe zu festigen, die Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften weiter zu verbessern und im Ernstfall rasch, sicher und professionell helfen zu können“, fügt die Bergrettung hinzu. Abschließend betonen die Einsatzkräfte, für den Ernstfall bestens vorbereitet zu sein.