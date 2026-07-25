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/ ©Montage: Canva & BMI/Gerd Pachauer
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Lenker, der einen Alkomattest macht und eine Verkehrskontrolle.
Die Beamten bilanzieren die Nacht.
Kärnten
25/07/2026
Alkohol und Drogen

26 Führerscheine weg: Kärntner Polizei griff bei Schwerpunktkontrollen durch

Unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Kärnten wurde vom 24. auf den 25. Juli ein kärntenweiter Schwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer durchgeführt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(86 Wörter)
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Im Zuge der Schwerpunktkontrollen kam es zur Abnahme von insgesamt 19 Führerscheinen wegen des Lenkens eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinfluss sowie 7 Führerscheinen wegen des Lenkens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss, wie die Beamten erklären.

382 Organmandate, 240 Anzeigen

Darüber hinaus wurden 14 Minderalkoholisierungen beim Lenken eines Kraftfahrzeugs festgestellt. Die Kontrollen führten insgesamt zu 240 Anzeigen wegen Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz, während 382 Organmandate wegen Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz eingehoben wurden.

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