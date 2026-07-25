„Kräftige Gewitter“: Wetterumschwung droht in Kärnten und Osttirol

Der Samstag startet sonnig, doch am Nachmittag ziehen im Südwesten Quellwolken auf. In Osttirol sind Gewitter möglich, auch für Teile Kärntens gilt die gelbe Warnstufe.

Größtenteils sonnig und freundlich gestaltet sich der Samstag in Österreich. Doch am Nachmittag ziehen im Westen und Südwesten des Landes Quellwolken auf und machen das Wetter stellenweise etwas ungemütlicher – wir haben berichtet.

Quellwolken mit Gewitterpotenzial

Das Wetter wird am Samstag schon in den Morgenstunden sehr hell: „Meist scheint den ganzen Tag die Sonne, nur dünne Schleierwolken zieren den Himmel“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Doch im Laufe des Nachmittags – vor allem im Westen und Südwesten – ziehen dann ein paar Quellwolken auf, welche ordentlich Gewitterpotenzial mit sich bringen.

„Gelbe“ Warnstufe in Kärnten und Osttirol

Wie „Unwetter Österreich“ (UWÖ) berichtet, sind auch Kärnten und vor allem Osttirol davon betroffen: „Besonders in Teilen Tirols sind auch kräftige Gewitter möglich, mit kräftigen Böen und Starkregen“, erklärt UWÖ, welche neben ganz Osttirol ebenso einen Teil des Bezirkes Spittal an der Drau mit der gelben Warnstufe markieren.