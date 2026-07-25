Fahrzeugbrand auf der A11: Kärntner Einsatzkräfte mussten ausrücken

Am Samstagmorgen um 7:42 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brandeinsatz auf der A11 Karawanken Autobahn gerufen.

Die Feuerwehr berichtet über den Einsatz.

Die Feuerwehr berichtet über den Einsatz.

Nach ersten Informationen geriet dort ein Pkw mit deutscher Zulassung in Brand. Die alarmierten Feuerwehren und Einsatzkräfte waren rasch vor Ort und konnten das Feuer erfolgreich löschen.

Keine Verzögerungen

„Der betroffene Fahrzeuglenker blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Während der Löscharbeiten kam es zu keiner Verkehrsbehinderungen und Verzögerungen auf der A11. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen“, ergänzt die FF Friessnitz-Rosenbach.

Zahlreiche Einsatzkräfte anwesend

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Frießnitz-Rosenbach standen die Feuerwehren St. Jakob im Rosental, Maria Elend, Dolintschach und Rosegg sowie die Polizei und auch die Asfinag im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.07.2026 um 09:08 Uhr aktualisiert