38 Grad? Kärnten blickt auf heiße Tage rund um den Monatswechsel

In Kärnten steht ein warmer Juliausklang bevor, da das Wetter nach Angaben unterschiedlicher Meteorologen in den kommenden Tagen von Tag zu Tag heißer wird.

Während am Sonntag maximal 28 Grad erreicht werden, wird ab Montag wieder die 30-Grad-Marke geknackt: „Der Montag präsentiert sich in Kärnten weiterhin unbeständig. In einer straffen nordwestlichen Höhenströmung ziehen einige Wolken über das Land hinweg“, heißt es seitens der Meteorologen. Die Temperatur erreicht Höchstwerte zwischen 24 und 30 Grad.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Heißes Wetter zum Kirchtag

Zunehmender Hochdruckeinfluss sorgt am Dienstag für allmählich stabileres Wetter. Nach Frühwerten zwischen 12 und 16 Grad steigt die Temperatur auf Höchstwerte zwischen 25 und 31 Grad. Über weite Strecken ungetrübter Sonnenschein begleitet Kärnten durch den Mittwoch, tagsüber klettert die Temperatur auf bis zu 33 Grad. Auch am Donnerstag wird es heftig: „Mit heutigem Stand können sich am Nachmittag vor allem in Unterkärnten einzelne Gewitter entladen. Zwischen 14 und 18 Grad hat es in der Früh, am Nachmittag liegt die Temperatur zwischen hochsommerlichen 29 und 35 Grad“, schildert die Geosphere Austria. Somit lässt sich bereits jetzt sagen, ein heißer Kirchtag wird in Villach erwartet.

Höhepunkt im August erwartet

Mit dem Mittwoch beginnt der rasante Temperaturanstieg – und er hört vorerst nicht mehr auf, berichtet David Kaufmann von Tauernwetter. Die 14-Tage-Prognose für Klagenfurt zeige ab Donnerstag durchgehend Werte von 35 Grad aufwärts, „mit einem Höhepunkt um den 2. bis 4. August bei 38 bis 39 Grad. In Lienz liegen die wahrscheinlichsten Werte noch höher, dort ist bereits ab dem 30. Juli durchgehend die 38-Grad-Marke im Spiel“, erklärt der Meteorologe vom Kärntner Wetterdienst.

©Tauernwetter Die Temperaturprognose von Tauernwetter für Kärnten..

Waldbrandgefahr wieder ein Thema

Wo der höchste Wert Österreichs am Ende tatsächlich gemessen wird, lässt sich laut ihm derzeit nicht sagen: „Am heißesten wird es voraussichtlich im Süden und im Osten des Landes – also entweder in den Tälern und Becken Kärntens und Osttirols, etwa im Lavanttal, im Jauntal oder im oberen Drautal, oder im östlichen und südöstlichen Flachland, etwa im Marchfeld, im Wiener Becken, am Neusiedler See, im südlichen Burgenland oder in der Südsteiermark. Diese Gebiete kommen alle als Rekordkandidat infrage, und mehrere von ihnen haben in der Vergangenheit schon Höchstmarken geliefert“, so Tauernwetter, die ebenso wieder mit einer erhöhten Waldbrandgefahr im Westen Kärntens und Osttirol rechnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.07.2026 um 09:31 Uhr aktualisiert