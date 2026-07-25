Neun Kilometer Stau: Verkehrsüberlastung bremst Reiseverkehr in Kärnten

Wer heute Richtung Slowenien oder Italien unterwegs ist, braucht starke Nerven: Vor dem Karawankentunnel staut es sich bereits auf fast neun Kilometern. Auch auf der A2 kommt es zu Blockabfertigungen.

Aktuell brauchen Autofahrerinnen und Autofahrer in Kärnten viel Geduld, da es auf den Hauptverkehrsrouten in Richtung Landesgrenze wegen Überlastung zu erheblichen Verzögerungen kommt.

Fast neun Kilometer Stau nach Slowenien

Besonders angespannt ist die Lage auf der Karawanken Autobahn (A11) von Villach nach Ljubljana: Auf dem Abschnitt zwischen St. Niklas-Faakersee und der Staatsgrenze vor dem Karawankentunnel hat sich laut der ASFINAG ein rund neun Kilometer langer Stau gebildet.

Blockabfertigung in Richtung Italien

Auch auf der Süd Autobahn (A2) in Fahrtrichtung Italien verläuft der Verkehr alles andere als flüssig. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens kommt es dort vor den Tunnels Kreuzergegend und Bettlerkreuz derzeit zu einer Blockabfertigung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.07.2026 um 09:49 Uhr aktualisiert