Joker geknackt! Kärntner Glückspilz gewinnt knapp 166.000 Euro

Ein Kärntner Quicktipp bringt das große Geld: Rund 166.000 Euro wandern durch die richtige Joker-Zahl in das südlichste Bundesland.

Bei der jüngsten Lotto-Ziehung blieb der Hauptgewinn aus, da bundesweit kein einziger Tipp die „sechs Richtigen“ traf. Dadurch wächst die Spannung für die anstehende Sonntagsziehung weiter an, denn im Topf von Lotto „6 aus 45“ wartet nun ein Jackpot von rund 1,3 Millionen Euro auf die Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer.

Doppelerfolg beim Joker

Auch bei LottoPlus ging die Suche nach den passenden Zahlen leer aus, da sowohl in der ersten als auch in der zweiten Ziehung kein Sechser ermittelt werden konnte. Für strahlende Gesichter sorgte hingegen die Ziehung beim Joker, bei der gleich zwei Wettscheine die exakte Joker-Zahl aufweisen konnten.

166.000 Euro gehen nach Kärnten

Die beiden Gewinnerinnen und Gewinner dürfen sich über jeweils knapp 166.000 Euro freuen. Besonders groß ist die Freude im Süden Österreichs: Während ein Gewinn nach Wien ging, sicherte sich eine Person aus Kärnten den zweiten Spitzengewinn.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.07.2026 um 10:14 Uhr aktualisiert