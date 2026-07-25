Wahl zum „Fluss des Jahres“: Kärntner Lavant wurde nominiert

Der WWF veranstaltet erstmals die Wahl zum „Fluss des Jahres“. Für Kärnten geht die ökologisch wertvolle, aber stark gefährdete Lavant ins Rennen.

Erstmals veranstaltet der WWF eine Online-Abstimmung über Österreichs „Fluss des Jahres“, die noch bis zum 1. September läuft. Ausgewählt wurden neun Gewässer aus allen Bundesländern nach ihrer Artenvielfalt, ihrem ökologischen Zustand, ihrer Gefährdung und ihrem Schutzbedarf. Für Kärnten ist die Lavant nominiert, die als Heimat der seltenen Uferschwalbe und gefährdeter Fischarten wie dem Semling gilt, jedoch unter Verbauung, Eingriffen in den Wasserhaushalt und einem Laugen-Störfall im Frühjahr Verletzlichkeit aufweist.

Beispielhaft für Österreichs wertvolle Gewässer

„Unsere Wahl rückt wertvolle Flusslandschaften ins Rampenlicht, die durch Verbauung, Wasserkraft, Trockenheit oder fehlende Renaturierung stark unter Druck stehen“, erklärt Andrea Johanides, Chefin von WWF Österreich. Auch der frühere Olympiasieger und WWF-Flussbotschafter Toni Innauer mahnt: „Die nominierten Flüsse stehen beispielhaft für Österreichs wertvolle Gewässer. Sie prägen Landschaften, geben seltenen Arten ein Zuhause und zeigen, was lebendige Flussräume für Mensch und Natur leisten. Genau solche Naturschätze müssen wir schützen, bevor sie nur noch eine Erinnerung sind.“

Mehr als die Hälfte sanierungsbedürftig

Die Handlungsbedarf ist hoch: Laut dem Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan weisen nur noch 14 Prozent der Fließgewässer einen sehr guten ökologischen Zustand auf, während mehr als die Hälfte sanierungsbedürftig ist. Rund 27.000 unpassierbare Querbauwerke, Verbauungen, Wasserkraft und Klimakrise schwächen die Lebensräume, über die Hälfte der heimischen Fischarten ist gefährdet oder bereits verschwunden.