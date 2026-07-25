Falstaff-Voting: Kärntens beste Kleinbrauerei wird gesucht
Das Falstaff-Magazin startet eine erneute Abstimmung, um Österreichs gefragteste Kleinbrauereien des Jahres 2026 zu bestimmen - auch fünf Betriebe aus Kärnten sind wieder dabei.
Österreich blickt auf eine lange Tradition der Bierherstellung zurück und zeichnet sich durch ein äußerst breit gefächertes Angebot aus. Neben den etablierten Großbetrieben bilden zunehmend handwerkliche Kleinbrauereien das Herzstück der heimischen Bierlandschaft.
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Alternativen zum klassischen Sortiment
Jene Betriebe setzen auf Geschick, heimische Rohstoffe und ausgeprägte Erfinderfreude, um geschmackliche Alternativen zum klassischen Sortiment zu schaffen, wie Falstaff auf ihrer Webseite erklärt. So verschmelzen Rezepturen nahtlos mit zeitgemäßen Verfahren und neuartigen Aromen. Der Trend zu kleineren Sudhäusern hält seit einigen Jahren unvermindert an: Befeuert wird die Dynamik vor allem durch die Nachfrage nach lokal produzierten Spezialitäten, umweltschonenden Herstellungsprozessen und einzigartigen Fassetten im Glas.
Brauereien aus Kärnten
In Kärnten buhlen gleich fünf Betriebe wie Bierix und Shilling Bier aus Radenthein, Loncium aus Kötschach-Mauthen, Wimitzbräu aus Kraig sowie die Villacher Malle Biermanufaktur um die Stimmen der Bierbegeisterten.