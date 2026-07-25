Falstaff-Voting: Kärntens beste Kleinbrauerei wird gesucht

Das Falstaff-Magazin startet eine erneute Abstimmung, um Österreichs gefragteste Kleinbrauereien des Jahres 2026 zu bestimmen - auch fünf Betriebe aus Kärnten sind wieder dabei.

Fünf Betriebe stehen im Mittelpunkt der Abstimmung.

Fünf Betriebe stehen im Mittelpunkt der Abstimmung.

Österreich blickt auf eine lange Tradition der Bierherstellung zurück und zeichnet sich durch ein äußerst breit gefächertes Angebot aus. Neben den etablierten Großbetrieben bilden zunehmend handwerkliche Kleinbrauereien das Herzstück der heimischen Bierlandschaft.

Wie oft trinkst du Bier? Täglich Mehrmals die Woche Einmal im Monat Ich mag kein Bier Ich trinke überhaupt keinen Alkohol Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Alternativen zum klassischen Sortiment

Jene Betriebe setzen auf Geschick, heimische Rohstoffe und ausgeprägte Erfinderfreude, um geschmackliche Alternativen zum klassischen Sortiment zu schaffen, wie Falstaff auf ihrer Webseite erklärt. So verschmelzen Rezepturen nahtlos mit zeitgemäßen Verfahren und neuartigen Aromen. Der Trend zu kleineren Sudhäusern hält seit einigen Jahren unvermindert an: Befeuert wird die Dynamik vor allem durch die Nachfrage nach lokal produzierten Spezialitäten, umweltschonenden Herstellungsprozessen und einzigartigen Fassetten im Glas.

Brauereien aus Kärnten

In Kärnten buhlen gleich fünf Betriebe wie Bierix und Shilling Bier aus Radenthein, Loncium aus Kötschach-Mauthen, Wimitzbräu aus Kraig sowie die Villacher Malle Biermanufaktur um die Stimmen der Bierbegeisterten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.07.2026 um 11:12 Uhr aktualisiert