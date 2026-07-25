Reiseverkehr überlastete Autobahnen in Kärnten, Tirol und der Steiermark

Dichter Reiseverkehr sorgte in Kärnten, Tirol und der Steiermark für Staus. Schwerpunkt war der Karawanken Tunnel mit über einer Stunde Wartezeit.

Auch in Tirol und der Steiermark kam es zu langen Verzögerungen.

Auch in Tirol und der Steiermark kam es zu langen Verzögerungen.

Am Samstagvormittag hat dichter Reiseverkehr auf mehreren Hauptverkehrsrouten in Österreich zu beträchtlichen Verzögerungen geführt. Laut ÖAMTC bildete die Karawanken Autobahn (A11) vor dem Karawanken Tunnel in Kärnten den Hauptstauschwerpunkt.

Langer Rückstau in Kärnten

Bei der Ausreise nach Slowenien mussten Autofahrende Wartezeiten von über einer Stunde in Kauf nehmen. Der Rückstau erreichte dabei eine Länge von sieben Kilometern, die ASFINAG sprach sogar von fast neun, wir haben berichtet. Auch in Tirol kam es auf der Fernpassstrecke (B179) zu spürbaren Überlastungen. Sowohl im Bereich des Grenztunnels Füssen als auch vor Reutte verlängerte sich die Durchfahrtszeit um jeweils bis zu 20 Minuten.

Bist du heuer schon im Stau gestanden? Ja, oft. Einmal, aber da kurz. Nein, ich hatte Glück. Ich fahre nicht Auto. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Stockender Verkehr in der Steiermark

In der Steiermark sorgte eine Baustelle vor dem Herzogberg Tunnel für Behinderungen: Durch eine Blockabfertigung bildete sich dort rasch ein etwa sechs Kilometer langer Stau. Nach Einschätzung des ÖAMTC dürfte der Höhepunkt der Verzögerungen damit noch nicht erreicht sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.07.2026 um 11:35 Uhr aktualisiert