Kärnten startet Gewaltschutzbeirat zur Prävention und Opferhilfe

Das interdisziplinäre Gremium aus Politik, Verwaltung, Exekutive, Justiz, Wissenschaft und Hilfsorganisationen geht auf einen Beschluss des Kärntner Landtages zurück und soll die Landesregierung künftig fachlich unterstützen. In der ersten Sitzung wurden das Arbeitsprogramm sowie der Fahrplan für einen Kärntner Aktionsplan gegen Gewalt festgelegt. „Ein wesentliches Ziel ist es, bestehende Angebote sichtbar zu machen, Versorgungslücken zu identifizieren und Handlungsschwerpunkte gemeinsam festzulegen“, erklärten Sozialreferentin LHStv.in Gaby Schaunig und Frauenreferentin Marika Lagger-Pöllinger.

Stimmen zum Projekt

Schaunig bewertete das neue Organ als bedeutenden Schritt: „Gewalt wirksam zu verhindern und Betroffene bestmöglich zu schützen, erfordert eine enge Zusammenarbeit aller verantwortlichen Institutionen. Mit dem Gewaltschutzbeirat schaffen wir einen strukturierten Rahmen, in dem Erfahrungen aus der Praxis, wissenschaftliche Erkenntnisse und politische Verantwortung zusammengeführt werden. Der heute beschlossene Fahrplan bildet die Grundlage für einen Aktionsplan, der konkrete und umsetzbare Maßnahmen definiert und den Gewaltschutz in Kärnten nachhaltig stärkt.“ Auch Lagger-Pöllinger hob den Netzwerkgedanken hervor: „Gewaltprävention beginnt lange vor dem eigentlichen Gewaltereignis. Sie braucht Sensibilisierung, Bewusstseinsbildung und eine Kultur des Hinschauens. Gleichzeitig müssen Schutz- und Unterstützungsangebote für Betroffene niederschwellig erreichbar und gut vernetzt sein. Der Gewaltschutzbeirat bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Perspektiven zusammenzuführen und daraus konkrete Maßnahmen für Kärnten abzuleiten. Unser gemeinsames Ziel ist ein Aktionsplan, der Prävention, Opferschutz und Täterarbeit gleichermaßen berücksichtigt.“

Dauerhafte Struktur für den Gewaltschutz

In den nächsten Monaten widmet sich der Beirat den inhaltlichen Schwerpunkten des Aktionsplans. Schwerpunkte bilden die Prävention häuslicher sowie geschlechtsspezifischer und sexualisierter Gewalt, der Ausbau regionaler Hilfen, eine bessere Vernetzung der Akteure und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Damit erfüllt das Gremium seinen Auftrag und etabliert eine dauerhafte Struktur für den Kärntner Gewaltschutz.