Wolfsbergs barocke Skulpturen erstrahlen nach Reinigung in neuem Glanz

Die barocken Sandsteinfiguren an der Klagenfurter Straße in Wolfsberg wurden erstmals seit 2005 samt Plexiglasgehäusen gereinigt.

Die fünf barocken Sandsteinfiguren entlang der Klagenfurter Straße in Wolfsberg wurden gemeinsam mit ihren Schutzverglasungen erstmals seit 2005 gründlich gereinigt. Die Skulpturen, die Veit Königer zugeschrieben werden, säumen den 1886 auf Initiative von Alois Huth angelegten Stadtpark.

Lebensgroße Figuren

Die lebensgroßen Figuren – Christus am Ölberg, Christus an der Geiselsäule, der verspottete Christus, Ecce Homo und Maria Magdalena – gehörten ursprünglich zur Kreuzkapelle. Im Rahmen der Umgestaltung der Kapelle zum Mahnmal für die Gefallenen beider Weltkriege sowie des Kärntner Abwehrkampfes wurden die Statuen 1954 in den Park versetzt.

Erste Reinigung seit 2005

Zum Schutz vor Witterung und Verkehrsverschmutzung erhielten die Figuren 2005 Plexiglasgehäuse. Nun entfernten Beschäftigte der Stadtgärtnerei und des Wirtschaftshofes Staub sowie Ablagerungen von den Kunstwerken und den Verglasungen. Nach den Arbeiten präsentieren sich die historischen Skulpturen wieder im gepflegten Zustand im Stadtbild.