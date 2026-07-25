Kärntner Fußballverein trauert um langjähriges Mitglied

Die Stadtgemeinde Althofen und der SK Treibach trauern um Julius Grimschitz, der im 77. Lebensjahr verstorben ist. Der Althofener prägte über viele Jahre hinweg sowohl die lokale Sportlandschaft als auch das politische Geschehen der Gemeinde, in der er von 1991 bis 1997 als Vizebürgermeister wirkte.

Seit 1981 im Vereinsvorstand

Besonders tief war seine Verwurzelung im Fußball: Wie der SK Treibach am Freitag in den sozialen Medien bekannt gab, gehörte Grimschitz bereits seit 1981 dem Vereinsvorstand an. Seine Menschlichkeit, seine Hilfsbereitschaft und sein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein machten ihn über Generationen hinweg zu einem geschätzten Vorbild, wie der Klub erklärt.

Emotionales Poting

In einem emotionalen Beitrag würdigte der Verein zudem seine langjährigen Verdienste: „Über viele Jahrzehnte führte er den SKT mit außergewöhnlichem Engagement, großer Kompetenz und Weitblick als Obmann und prägte die Entwicklung des Vereins nachhaltig. Bis zuletzt brachte er sich als Kassier mit seiner Erfahrung, seiner Verlässlichkeit und seinem unermüdlichen Einsatz in die Vorstandsarbeit ein.“

„Wirken und Verdienste werden unvergessen bleiben“

Der Verlust hinterlässt eine große Lücke. Vom SK Treibach heißt es abschließend: „Mit Julius verliert der SKT einen Menschen, der unseren Verein über Jahrzehnte entscheidend mitgestaltet hat. Sein Wirken und seine Verdienste werden unvergessen bleiben. Wir werden Julius stets ein ehrendes Andenken bewahren.“