Traum vom eigenen Chef: Kärntens Welle der Neugründungen hält an

Der Gründergeist in Kärnten bleibt stark. Im ersten Halbjahr 2026 gab es 1.287 Neugründungen. Flexibilität und Selbstbestimmung sind die Hauptgründe für den Schritt.

Der Unternehmergeist in Kärnten erweist sich weiterhin als krisenfest. Mit 1.287 Neugründungen im ersten Halbjahr 2026 bewegt sich die Zahl der Start-ups exakt auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums (1.286). Die meisten Unternehmensgründungen wurden in der Landeshauptstadt Klagenfurt sowie in den Bezirken Spittal an der Drau und Villach registriert.

Unternehmergeist in Kärnten weiterhin fest verankert

Die Form des Einzelunternehmens bleibt mit einem Anteil von 82,6 Prozent die mit Abstand beliebteste Variante: 42,5 Prozent davon werden von Frauen geführt. Das durchschnittliche Alter der Gründerinnen und Gründer liegt bei 36,6 Jahren. Branchenmäßig führt die Sparte Gewerbe und Handwerk (37,8 Prozent) vor Information und Consulting (23,4 Prozent) sowie dem Handel (22,9 Prozent). Besonders stark vertreten sind die Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT, gefolgt von Werbung und Marktkommunikation sowie dem Versand- und Internethandel. Lucija Wakounig, Leiterin des Gründerservice der Wirtschaftskammer Kärnten, sieht darin ein erfreuliches Zeichen: „Die konstant hohen Gründungszahlen zeigen, dass der Unternehmergeist in Kärnten weiterhin fest verankert ist. Viele Menschen entscheiden sich ganz bewusst für die Selbstständigkeit, weil sie ihre Ideen verwirklichen und ihre berufliche Zukunft selbst gestalten möchten. Jede Gründung bringt neue Ideen, Innovationen und Wertschöpfung in unser Land.”

Wunsch nach mehr Flexibilität

Der Schritt in die Selbstständigkeit erfolgt überwiegend aus bestehenden Angestelltenverhältnissen heraus. Hauptmotive sind der Wunsch nach mehr zeitlicher und persönlicher Flexibilität, neue berufliche Perspektiven (jeweils 68 Prozent) sowie das Bestreben, die eigene Führungskraft zu sein (62 Prozent). Als wesentliche Hürden beurteilen die Gründerinnen und Gründer die Belastungen durch Steuern und Abgaben, die Bereitstellung von Eigenmitteln sowie die bankenseitigen Voraussetzungen für Kreditvergaben.