Tourismus in Kärnten: So viel geben Urlaubsgäste pro Tag aus

Idyllische Seen und Berge machen Kärnten zu einem beliebten Reiseziel. Eine T-MONA-Gästebefragung zeigt nun: Ein Urlauber gibt im südlichsten Bundesland pro Tag 190 Euro für Unterkunft, Gastro, Shopping und Freizeit aus.

Erfolgreiches erstes Halbjahr für den Kärntner Tourismus: Zwischen Jänner und Juni stiegen die Ankünfte um 6,0 Prozent, während die Nächtigungen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 3,9 Prozent zulegten. Wie aus der aktuellen T-MONA-Gästebefragung hervorgeht, gibt ein Urlaubsgast durchschnittlich knapp 190 Euro täglich aus. In der ersten Jahreshälfte 2026 beläuft sich der hochgerechnete Betrag damit auf knapp 943 Millionen Euro. Von diesen Umsätzen profitieren Beherbergungsbetriebe ebenso wie die Gastronomie, der Handel und regionale Ausflugsziele.

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Starker Mai gleicht schwächeren Juni aus

Der Blick auf die jüngsten Tourismuszahlen erfordert Differenzierung: Zwar gingen die Juni-Ankünfte um 6,6 Prozent und die Nächtigungen um 6,5 Prozent zurück, das liegt jedoch schlicht an der Verschiebung der Feiertage. Weil Pfingsten sowie Christi Himmelfahrt diesmal bereits im Mai lagen, verbuchte dieser Monat einen deutlichen Zuwachs von 21,4 Prozent bei den Ankünften und 18,1 Prozent bei den Nächtigungen. Das Gesamtergebnis für Mai und Juni liegt somit im Plus: Mit 702.725 Ankünften und 2.289.285 Nächtigungen. Kärnten Werbung Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner: „[…] Wir beobachten die Nachfrage-Entwicklung sehr genau und passen unsere Marketingmaßnahmen laufend an – etwa mit digitalen Kampagnen für kurzfristig Buchende zur gezielten Bewerbung von Angeboten am See, in den Bergen und im Bereich Kulinarik und Kultur.“

©Johannes Puch/Kärnten Werbung Am Foto: Kärnten Werbung Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner

Team Kärnten zu aktuellen Tourismuszahlen

In einer Reaktion auf die aktuellen Tourismuszahlen betont Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer, dass es einerseits notwendig sei, weiter in die touristische Qualität zu investieren und andererseits auch für mehr Erlebnisangebote für die Nebensaison zu sorgen: „In einem immer stärker umkämpfenden Wettbewerb sind die Qualität sowie Alleinstellungsmerkmale das A und O. Investitionen in betriebliche Erlebnisinfrastruktur sind ebenso absolut notwendig wie Updates in den touristischen Unternehmen.“