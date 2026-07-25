Feuerwehr-Konvoi: Florianis erweisen verstorbenem Kameraden die letzte Ehre

Ein Konvoi aus Einsatzfahrzeugen zog am Freitag von der italienischen Grenze bis nach Spittal an der Drau. Es war die Heimholung des verstorbenen Brandmeisters Christian Eder. Seine Kameraden erwiesen ihm damit die letzte Ehre.

Auf emotionale Art und Weise nahm die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau in den vergangenen Tagen Abschied von ihrem Kameraden Brandmeister Christian Eder – 5 Minuten berichtete. Der 43-Jährige ist während eines Familienurlaubs in Italien an einem Herzinfarkt verstorben. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Das Leben des Kärntners konnte trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen nicht mehr gerettet werden. Inzwischen wurde der Verstorbene in seine Heimat zurückgeholt.

©FF Spittal an der Drau Die Feuerwehrleute aus Spittal erwiesen ihrem verstorbenen Kameraden am Freitag die letzte Ehre.

Feuerwehr erweist ihm letzte Ehre

An der italienischen Grenze in Arnoldstein nahmen die Feuerwehrleute ihren toten Kameraden Christian in Empfang. Ein Konvoi aus sechs Einsatzfahrzeugen – zwei von der Hauptfeuerwache Villach – geleitete ihn anschließend nach Spittal an der Drau. Vor der Aufbahrungshalle erwiesen ihm 54 Feuerwehrkameradinnen und -kameraden in einem Spalier die letzte Ehre. „Die ausgefahrene Drehleiter mit Trauerflor bildete dabei einen würdigen Rahmen für seine Heimkehr“, so die Florianis in den sozialen Medien.

Abschied von einem treuen Kameraden

Die Einsatzorganisation gedenkt Christian auch mit berührenden Worten. Er zeichnete sich durch sein hohes Pflichtbewusstsein und seine Hilfsbereitschaft aus. Bereits seit 1999 war er fester Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr – ein Weggefährte, auf den immer Verlass war. Ein letzter Abschied ist am Freitag, dem 31. Juli 2026, zwischen 10 und 19 Uhr in der Aussegnungshalle am Stadtfriedhof Spittal an der Drau möglich. Die Beisetzung erfolgt am Samstag, 1. August 2026, um 12 Uhr, ebenfalls in der Aussegnungshalle.